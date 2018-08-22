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Ahşap ev, sahibi bayram ziyaretindeyken yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Hoca köyünde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Ahşap ev, sahibi bayram ziyaretindeyken yandı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Hoca köyünde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye 43 kilometre mesafede bulunan Hoca köyü Sorguncuk Mahallesi'nde Celal Kösemeci'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına köylüler müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi ve Taşköprü Orman İşletmesine ait arazözler yangına kısa sürede müdahale etti. Yanan evden çıkan kıvılcımlar yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Ancak itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın esnasında Celal Kösemeci ve ailesinin bayram ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

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Ahşap ev, sahibi bayram ziyaretindeyken yandıAhşap ev, sahibi bayram ziyaretindeyken yandı

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