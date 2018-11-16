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Ahşap evde çıkan yangın bitişikteki 3 binaya sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 05:58 | Son Güncelleme

Kütahya'da ikişer katlı 4 binada yaşayanlar tahliye edildi - İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor

Kütahya'da bir evde çıkan ve bitişiğindeki 3 binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cemalettin Mahallesi Hacıbekir Sokağı'nda iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 3 ahşap binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tamamı ikişer katlı ve ahşap olan binalarda yaşayanlar tahliye edilerek söndürme çalışmasına başlandı.

Sokağın dar olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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