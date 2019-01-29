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Ahşap evde çıkan yangında yatalak ev sahibi, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:41 | Son Güncelleme

BURSA’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yatalak olan ev sahibi Kazım Kabakçı (70), yanarak can verdi.

Ahşap evde çıkan yangında yatalak ev sahibi, yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yatalak olan ev sahibi Kazım Kabakçı (70), yanarak can verdi.
İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde Kabakçı ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Zühtü Kabakçı (40) ile eşi Aydanur (35) ve kız kardeşi Elif Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Ancak Kabakçı kardeşlerin yatalak olan babaları Kazım Kabakçı, evde mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Kazım Kabakçı'nın birinci katta yatağında cansız bedenine ulaşıldı.
Kabakçı'nın cesedi, morga kaldırılırken, evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Ahşap evde çıkan yangında yatalak ev sahibi, yaşamını yitirdiAhşap evde çıkan yangında yatalak ev sahibi, yaşamını yitirdiAhşap evde çıkan yangında yatalak ev sahibi, yaşamını yitirdiAhşap evde çıkan yangında yatalak ev sahibi, yaşamını yitirdi

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