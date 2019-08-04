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Ahşap evdeki yangında yatalak hasta öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesine bağlı Saraycık köyündeki ahşap evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap evdeki yangında yatalak hasta öldü

Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesine bağlı Saraycık köyündeki ahşap evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı evdeki yatalak hasta Raşit Güller (80), yaşamını yitirdi. Evin altında bulunan ahırdaki eşek ve köpek de telef oldu.
Ilgaz'ın Saraycık köyündeki Raşit Güller'e ait, 2 katlı ahşap evde, bu sabah, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ilgaz, Kurşunlu ve Tosya ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 5 saat süren soğutma çalışmalarının ardından evdeki yatalak hasta Raşit Güller'in cesedine ulaşıldı. Acı haberi alan Güller'in yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Yangında, evin altında bulunan ahırdaki eşek ve köpek de telef oldu. 2 çocuk babası Raşit Güller'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Raşit Güller'in eşi Lütfiye Güller'in, yangın sırasında tarlada çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Köy sakinlerinden Muhittin Keçe, "Köylünün bağırmasıyla koşarak yanan eve geldik. Eve girdiğimizde Raşit Güller'in yatağı ve çatı yanıyordu. Raşit amcamızı çıkaramadık. Çok üzücü bir olay" diye konuştu.
Köy muhtarı Arif Bağcı ise "Köy konağından dumanı gördük, koştuk, geldik ama çatı yanmıştı. Raşit Güller'i köylüler çıkaramamış evden. Üzgünüz" dedi.

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Ahşap evdeki yangında yatalak hasta öldüAhşap evdeki yangında yatalak hasta öldüAhşap evdeki yangında yatalak hasta öldüAhşap evdeki yangında yatalak hasta öldü

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