Ahşap hamamda korkutan yangın

İstanbul Eyüpsultan’da iki katlı ahşap tarihi hamamda yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Merkez Mahallesi İdrisköşkü Caddesi’ndeki bir hamamın alt katında sauna kısmında yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle, hamam yetkililerce boşaltıldı. Daha sonra hamam çalışanları ile çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

"İtfaiyeyi beklerken müdahale etmeye çalıştık"

Yangının ilk görgü tanıklarından İhsan Atılan, "Ben Pierre Loti’ye doğru geliyordum. Baktım burada küçük bir duman çıkmaya başladı. Ben de geri döndüm, İspark görevlisinin de dikkatini duman çekmiş. Üstte de birkaç kişi vardı. Biz de korktuk itfaiyeyi aradık. İtfaiyeyi beklerken müdahale etmeye çalıştık ama hiçbir şeyimiz yoktu. İçerdikleri arka taraftan çıkartmışlar. Alevler çıktı sonra itfaiye geldi" dedi.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı olayda, hamamda maddi hasar oluştu.

