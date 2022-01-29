Ahşap objeleriniz için kullanabileceğiniz en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Mobilyadan dekoratif parçalara kadar ahşap materyal her alanda kullanılır. Doğal malzeme olduğu için bulunduğu ortama sıcak bir hava katar. Dayanıklı yapıları sayesinde uzun yıllar kullanılsa da düzenli bakım yapılmadığı takdirde hızla deforme olur. Siz de ahşap koruyucu vernik mi boya mı karar veremediyseniz, “Ahşap koruyucu nasıl olmalı?” diye merak ediyorsanız, ahşap ürünlerinizi ilk günkü gibi korumak ve uzun süre kullanmak istiyorsanız en iyi ahşap koruyucu ürünlerin yer aldığı yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

Ahşap koruyucu nedir?

Ahşap ürünlerin ömrünü uzatan ve deformasyonu engelleyen ürünler, ahşap koruyucu olarak adlandırılır. “Ahşap koruyucu nasıl uygulanır?” diye sorarsanız takip etmeniz gereken birkaç adım var:

Ahşap koruyucu uygulamadan önce zemini hazırlamalısınız. Dokusu bozulmuş ve kirli yüzeylere uygularsanız istediğiniz sonucu alamazsınız. Bu nedenle ilk olarak ahşabı temiz, ham ve sağlıklı hale getirmelisiniz.

Eğer işlenmiş ahşap zemin üzerinde çalışacaksanız boya sökücü kullanmadan sadece zımparalayıp tozdan arındırmanız yeterli. Ancak boyalı ya da vernikli ürünlerde ham ahşaba ulaşmak için birkaç adım izlemeniz gerekir. İlk olarak boya ve verniği kaldırmak için boya sökücüleri kullanabilirsiniz.

Boya sökücü uyguladıktan sonra ahşap üzerindeki boya kabarmasını bekleyin Ardından zımpara ile ahşabı iyice zımparalayın ve düz bir zemin elde edin.

Üründe delik ya da çatlaklar varsa ahşap macunu ile bu delikleri kapatmalısınız. Macun iyice kuruyana kadar bekleyin. Ardından zımpara kağıdıyla son düzeltmeleri yapın.

Ahşabın rutubet, küf, kurtlanma, mantar ve böceklenmeye karşı dayanıklı olması için emprenye işlemini uygulayın.

Ahşap koruyucuyu iyice karıştırmadan uygulamayın. Ayrıca doğru dokuyu elde edeceğinizden emin olmak için önce görünmeyen bölgesinde küçük bir deneme yapın.

Ahşap koruyucuyu düz bir fırça ile uygulamalısınız. Çok geniş yüzeye sahip ürünler üzerinde işlem yapacaksanız ruloları da tercih edebilirsiniz. Ayrıca koruyucunun iyice işlemesi için fırçayı doku yönünde hareket ettirmelisiniz.

İlk kat sürdükten sonra iyice kuruması için 3-5 saat kadar bekletin. Kuruduktan sonra ikinci katı sürebilirsiniz. Ancak ürün güneş ve yağmur gibi olumsuz koşullara uzun süre maruz kaldıysa üçüncü katı sürmeniz gerekebilir. Bu durumda ikinci katı sürdükten sonra yine iyice kuruması için beklemelisiniz.

Eğer ahşap ürününüzde belirgin bir parlaklık isterseniz son katı sürdükten yaklaşık 5 dakika sonra kuru bir fırça ile ahşap koruyucunun üzerinden yavaşça geçebilirsiniz.

1. Güneş ışınlarından koruyan Hamburger Lack-Profi Ahşap Koruyucu Boya

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Kaliteli bir ahşap koruyucu arayışındaysanız hızlı kuruyan poliüretan takviyeli Hamburger Lack-Profi Ahşap Koruyucu Boya'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, dış mekanlardaki ahşapların çeşitli hava koşullarına karşı korunmasına yardımcı olur. Özel formülü sayesinde yüksek koruma sağladığı için ahşabın kullanım ömrünü uzatır. UV koruma özelliğiyle güneş ışınlarının ahşap üzerindeki etkisini azaltır. Böylece ahşabın renginin solmasını önleyerek ilk günkü gibi görünmesini sağlar. Ahşap koruyucu, alkole, darbelere ve aşınmaya karşı direnç gösterir. Üstelik yanında boya seti ve 1 litre inceltici ile birlikte gelir.

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2. Kolayca uygulanan ESFERA Ahşap Koruyucu

Dış mekanda kullanılan ahşaplar için uygun ESFERA Ahşap Koruyucu, yüzey üzerine mükemmel yayılarak fırça ve rulo izi bırakmaz. Ürünü yorulmadan kolayca uygulayabilirsiniz. Doğal görünüm sunan ahşap koruyucu, ağır metal içermez. Su bazlı olduğu için sadece su ile inceltilebilir. Ahşap koruyucuyu kamelya, bank, ahşap saksı, ahşap kapı ve pencerelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. UV ışınlarından ahşabı koruyan ürün, güneş ışınlarının ahşabın rengine zarar vermesini önler. Böylece ahşap yeni görünümünü uzun süre korur. Ahşabı dış etmenlere karşı koruyan koruyucu aynı zamanda ürünün kullanım ömrünü de uzatır.

3. Katkı maddesi içermeyen Uulki Ahşap Koruyucu

Kontrplak, kayın, tik, çam, sedir ve ceviz ağaçlarından yapılan ahşap ürünlerde kullanabileceğiniz Uulki Ahşap Koruyucu, çözücü, sikatif ve katkı maddeleri içermez. Ahşaba parlak bir görünüm kazandıran ahşap koruyucu, yüzeyi mühürler. Bu sayede ahşabın üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Parlak ve dayanıklı yapısı sayesinde ahşap, temizlenirken zarar görmez. Hem iç hem dış mekanda kullanılan ürünler için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürün, ahşapları dış etmenlere karşı korur ve kullanım ömrünü uzatır. Taş, beton, metal ve terakota fayanslarda da kullanabilirsiniz. Ürünün 12 ila 24 saat aralıkla üç yağ tabakası şeklinde sürülmesi önerilir.

4. Ahşabın ömrünü uzatan Permolit Ahşap Koruyucu Vernik

En iyi ahşap koruyucu markası arasında gösterilen Permolit Ahşap Koruyucu Vernik, şeffaf görünümüyle ahşabın doğal görüntüsünü kapatmadan korur. UV ışınlarına karşı dayanıklı yapısıyla güneşin ahşaba zarar vermesini ve renginin bozulmasını engeller. Bu sayede ahşap yeni görünümünü uzun süre kaybetmez. Kurşun içermeyen ahşap koruyucu, iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Vernik gerektirmeyen ürün, ahşap yüzeyin aşınmasına, çizilmesine ve çürümesine karşı direnç göstermesini sağlar. Yağmurdan ve nemden ahşabı koruyan koruyucu, şişmesini engeller. Böylece küf ve mantar oluşmasına izin vermez.

5. Ahşabın onarılmasına yardımcı olan Bianca Biwax Ahşap Koruyucu

Doğal ahşap koruyucu araştırmamızda bir diğer tavsiyemiz ise ahşabı koruyan ve parlatan Bianca Biwax Ahşap Koruyucu. Ürün, doğal içeriği ve yüksek kalitesiyle ahşabın görümünü güzelleştirir, pürüzsüz ve temiz bir görünüş sağlar. Kötü koku yaymayan ürünü rahatsızlık duymadan kullanabilirsiniz. Ahşap koruyucu, çizik ve yıpranmaları onararak ahşabın kullanım ömrünü de uzatır. Uygulanan alana hızla yayılan ürün, çatlamaları önler ve ahşabı besler. Demir, bakır ve bronz gibi yüzeylerde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünü kullanırken uygulanacak yüzeyin kirden ve tozdan arındırılmış olması tavsiye edilir.

6. İç ve dış mekanda kullanılan Ünlü Protect Aqua Ahşap Koruyucu

"En iyi ahşap koruyucu hangisidir?" diye soracak olursanız size önerimiz Ünlü Protect Aqua Ahşap Koruyucu. İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünü her türlü ahşap yüzeye sürebilirsiniz. Özel formülüyle insan sağlığını ve çevreyi korur. Emprenye özelliklerine sahip özel reçine esası sayesinde mantar, küf ve bakteri oluşumunu engeller. Kuruma süresi ise 24 saat. Ürünün 1 litresi yaklaşık 10 ila 12 metrekare alana uygulanabilir. UV ışınlarına karşı direnç gösteren koruyucu, ahşabın renginin solmasını önler. Nefes alan ve suya karşı dayanıklı yapısıyla ürünlerin kullanım ömrünü uzatır.

7. Ahşabın ilk günkü gibi görünmesini sağlayan Ecoticfate Ahşap Koruyucu

Doğal bal mumundan elde edilen Ecoticfate Ahşap Koruyucu, kötü koku yerine bal kokusu yayar. Böylece rahatsızlık duymadan ürünü kullanabilirsiniz. Çevre dostu koruyucu, insan sağlığına zarar vermez. Eskimiş mobilyalarınızın ve ahşap yüzeylerin canlanmasına yardımcı olur. Yüzeydeki kirlerin de temizlenmesini sağlayan koruyucu, ürüne doğal parlaklık kazandırır. Ahşap yüzeylerin pürüzsüz görünmesine yardım eden koruyucu, zemini korur. Bank, masa ve sandalye gibi mobilyaları ilk günkü görünümüne kavuşturur. Ürün hem ahşap yüzeylere ipeksi bir görünüm kazandırır hem kullanım süresinin uzamasına yardım eder.

8. Parlak görünüm için Polisan Politex Vernik Ahşap Koruyucu

Fonksiyonel bir ürün arıyorsanız Polisan Politex Vernik Ahşap Koruyucu'yu tercih edebilirsiniz. Ürünü hem dekoratif amaçla hem koruyucu olarak kullanabilirsiniz. Alkid bağlayıcı esaslı ürün, ahşap yüzeylerde parlak ve şeffaf görünüm sunar. Bu sayede ahşabın doğal deseninin korunmasını sağlar. İç ve dış mekanda kullanılan bütün ahşap yüzeylere uygulanabilen koruyucu, özel katkı maddesiyle mantar ve küf oluşumunu engeller ve insan sağlığına zarar veren bakterilerin oluşmasını önler. Su itici özelliğiyle suyun ahşaba erişmesine mani olur. Böylece yüzeyin şişmesine ve kötü koku oluşumuna izin vermez. Ahşap yüzeyin nefes almasına yardımcı olan koruyucu, aşınma ve çizilmelere karşı direnç gösterir. 2 kat olarak sürülmesi gereken ürünün 12 saat arayla uygulanması tavsiye edilir. Sürülen yüzeyin temiz ve kirden arınmış olması önerilir.

9. Ahşabın rengini koruyan Pamukkale Ahşap Koruyucu

Sıradaki tavsiyemiz olan Pamukkale Ahşap Koruyucu, kurşun içermediği için sağlığa zarar vermez. Şeffaf yapılı ürün, ahşabın doğal deseninin korunmasına yardımcı olur. Mantar ve küf oluşumunu engeller. UV ışınlarına karşı koruma sağlar. Bu sayede güneş ışınları nedeniyle ahşabın rengi solmaz. Ürün, ahşap yüzeyin mukavemetini arttırdığı için kullanım süresini uzatır. Kısa sürede kuruyan koruyucu, nemin oluşmasına mani olur. Ürünü mobilya, lambri, ahşap direkler ve çatılarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünü uygulamadan önce ham ahşaba ulaşmak için yüzeydeki boyaların temizlenmesi tavsiye edilir.

10. Küf ve mantar oluşumunu engelleyen Luminos LUM1103 Ahşap Koruyucu

Luminos LUM1103 Ahşap Koruyucu, su bazlı ve kokusuz olduğu için kullanım sırasında kokundan rahatsız olmanızı önler. Hızlı kuruyan formülü sayesinde iç ve dış mekanda kullanabilirsiniz. Ahşap koruyucuyu mobilya, sandalye, masa gibi mobilyalara uygulayabilirsiniz. Turkuaz mavisi rengiyle sürüldüğü yüzeye hoş bir görünüm kazandırır. UV ışınlarından koruma özelliği sayesinde ahşabın renginin solmasını önler. Yağmur ve dondan etkilenmeyen koruyucu, küf ve mantar oluşmasına da engel olur. Ayrıca ahşabın şişmesini önleyerek kullanım ömrünü uzatır. %100 geri dönüşüm metal tenekede sunulan ürün, doğayı korur. 1 litre ürünü 2 kat olacak şekilde 10 metrekare alanda kullanabilirsiniz.

11. Şeffaf yapısıyla CLOU Aqua Ahşap Koruyucu

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Bir diğer tavsiyemiz CLOU Aqua Ahşap Koruyucu, iç ve dış mekanlarda kullanılır. Hem ahşabı korur hem ürüne dekoratif bir hava katar. Damlamayan ürün, leke oluşmasını engeller. Kokusu olmadığı için uygulama sırasında kokudan rahatsız olmazsınız. Şeffaf yapısıyla ahşabın rengini ve desenini değiştirmez. Uygulanan yüzey üzerinde bir katman oluşturarak dış etmenlerden korur. UV ışınlarına karşı direnç göstererek ahşabın rengini uzun süre ilk günkü gibi muhafaza eder. Çevre dostu ürün, yanıcı içerik barındırmaz. Koruyucu, mantar ve küf oluşumuna mani olur. Su bazlı üretilen koruyucuyu sadece su ile inceltmeniz tavsiye edilir. Yer döşemeleri, garaj kapıları ve çitlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

12. Hem koruyucu hem dekoratif görünüm kazandıranh Clou Sil Solvent Bazlı Ahşap Koruyucu

Clou Sil Solvent Bazlı Ahşap Koruyucu, ahşap yüzeyi dış etmenlerden korur. İç ve dış mekanda kullanılabilen ürün, emprenye gerektirmeden yüzeye derinlemesine nüfuz eder. Bu sayede mantar, yosun, küf ve böcek oluşmasını önler. Hem koruyucu hem dekoratif olarak tercih edebilirsiniz. Kestane rengine sahip ahşap koruyucu, ev kimyasallarına, yağmur ve güneş etkilerine karşı direnç gösterir. Çit, yer döşemeleri, kapı ve pencerelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Su itici özelliği sayesinde ahşap yüzeyin ıslanıp şişmesini önler. Ürünü meşe ağacından elde edilen ahşap yüzeyde kullanılması önerilmez.

13. Ahşabın doğal görüntüsünü koruyan Bianca Vernikli Ahşap Koruyucu

Dayanıklı yapısına hayran bırakan Bianca Vernikli Ahşap Koruyucu, ahşaba zarar veren mantar, küf ve haşerelere karşı koruma sağlar. Ahşap mobilya, sandalye, masa, kapı ve pencerelerde kullanabileceğiniz ürün, uygulandığı yüzeyin doğal görünümünü korur. Ahşabın nefes almasını sağlayan koruyucu, ürünlerin kullanım ömrünü de uzatır. Ahşap koruyucu vernik ve astara ihtiyaç duymadığı için tasarruf etmenize yardımcı olur. UV ışınlarına ve aşınmaya karşı direnç gösteren koruyucu, kısa sürede kurur. Ahşaba dekoratif bir hava katarak hoş bir görünüm kazandırır. Ahşap koruyucunun uygulanacağı alanın toz ve kirden temizlenmesi önerilir.

14. Suya karşı koruma sağlayan TEK BOYA Aqualine Su Bazlı Ahşap Koruyucu

Sizin için seçtiğimiz son önerimiz ise TEK BOYA Aqualine Su Bazlı Ahşap Koruyucu. Kaliteli formülü ile ahşabı korurken aynı zamanda dekoratif görünüm kazandırır. Su itme özelliği sayesinde ahşap ürünler su ile temas ettiğinde ıslanmaz ve şişme yapmaz. Donma ve ısınmaya karşı da direnç gösteren ahşap koruyucu, kabarma ve dökülmeye engel olur. Bu sayede ahşabın kullanım ömrü uzar. UV ışınlarından ahşabı koruyan ürün, renginin bozulmasını önler. Su bazlı olduğu için kuruma süresi oldukça kısa. Ürünü kapı, masa, pencere, garaj kapısı, parke, sandalye ve diğer ahşap aksesuarlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.



