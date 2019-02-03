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Ahşap oymacılığı Suriyeli Muhammed'in geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 6 yıl önce Türkiye'ye gelen 33 yaşındaki Suriyeli Muhammed Siraç, Sakarya'daki atölyede ahşap oymacılığı yaparak ekmeğini kazanıyor - Çalışmalarını üst katında ailesiyle kaldığı atölyede sürdüren Siraç, mesleğin devamı için çocuklarına da ahşap oymacılığını öğretiyor - Muhammed Siraç: - "Asıl işim mermer oymacılığıydı. Suriye'de dükkanım vardı. Camilere mihrap, evlere şömine yapardım. Buraya gelince iş bulamadım. Sonra ahşap oymacılığına başladım"

SAADET FİRDEVS APARI - MAHMUT RESUL KARACA - Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen 33 yaşındaki 4 çocuk babası Muhammed Siraç, Sakarya'daki atölyede ahşap oymacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Türkiye'ye 6 yıl önce gelen ve asıl mesleği mermer oymacılığı olan Siraç, kendi alanında iş bulamadığı için geçimini sağlamak amacıyla ağaç oymacılığı yapmaya karar verdi.

Yaklaşık bir yıl önce kansere yakalanması nedeniyle mesleği bırakan patronundan atölyeyi devralan Siraç, üst katında ailesiyle yaşadığı atölyede ahşaba şekil vermeyi sürdürüyor.

Ağabeyi ile ahşap oymacılığı yapan Siraç, Türkiye'ye sığınan yabancıların sosyal hayata entegre olabilmesi amacıyla açılan merkezdeki eğitimlerinden arta kalan zamanlarında çocuklarına mesleğini öğretiyor.

- "Müşteriler ürünleri çok beğeniyor"

Muhammed Siraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle önce Adana'ya yerleştiklerini belirterek, daha sonra bir arkadaşını ziyaret etmek için geldiği Sakarya'yı beğendiğini ve yaşamını burada sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Çocuk yaşta çıraklıkla başladığı mermer oymacılığını 20 yıl sürdürdüğünü ifade eden Siraç, "Asıl işim mermer oymacılığıydı. Suriye'de dükkanım vardı. Camilere mihrap, evlere şömine yapardım. Buraya gelince iş bulamadım. Sonra ağaç oymacılığına başladım." diye konuştu.

Siraç, 5 yıldır çalıştığı bu atölyenin üst katında ailesiyle yaşadığını anlattı. Müşterilerin, çalışmalarını beğenmesine rağmen ahşap oymacılığının değerinin yeterince bilinmemesinden yakınan Siraç, "Müşteriler uygun ve hızlı yapılan şeyler arıyor. Biz elle çalışıyoruz. Makine yok. Örneğin bir parçayı yapmak için en az 2 hafta uğraşıyoruz. Oyma olarak yapılıyor, yoksa bir günde 10 tane çıkar. Makine bu işi hayatta yapamaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye olan minnettarlığını dile getiren Siraç, "Türkiye devletine ve halkına çok teşekkür ederim. İç savaş nedeniyle Türkiye'ye geldik.
Allah razı olsun sadece Türkiye kapılarını bize açtı. Başka devletler bize yardım etmedi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
el oymacılığı Suriyeli zanaat

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