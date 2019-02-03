Ahşap oymacılığı Suriyeli Muhammed'in geçim kaynağı oldu

Muhammed Siraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle önce Adana'ya yerleştiklerini belirterek, daha sonra bir arkadaşını ziyaret etmek için geldiği Sakarya'yı beğendiğini ve yaşamını burada sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Türkiye'ye 6 yıl önce gelen ve asıl mesleği mermer oymacılığı olan Siraç, kendi alanında iş bulamadığı için geçimini sağlamak amacıyla ağaç oymacılığı yapmaya karar verdi.

Çocuk yaşta çıraklıkla başladığı mermer oymacılığını 20 yıl sürdürdüğünü ifade eden Siraç, "Asıl işim mermer oymacılığıydı. Suriye'de dükkanım vardı. Camilere mihrap, evlere şömine yapardım. Buraya gelince iş bulamadım. Sonra ağaç oymacılığına başladım." diye konuştu.

Siraç, 5 yıldır çalıştığı bu atölyenin üst katında ailesiyle yaşadığını anlattı. Müşterilerin, çalışmalarını beğenmesine rağmen ahşap oymacılığının değerinin yeterince bilinmemesinden yakınan Siraç, "Müşteriler uygun ve hızlı yapılan şeyler arıyor. Biz elle çalışıyoruz. Makine yok. Örneğin bir parçayı yapmak için en az 2 hafta uğraşıyoruz. Oyma olarak yapılıyor, yoksa bir günde 10 tane çıkar. Makine bu işi hayatta yapamaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye olan minnettarlığını dile getiren Siraç, "Türkiye devletine ve halkına çok teşekkür ederim. İç savaş nedeniyle Türkiye'ye geldik.

Allah razı olsun sadece Türkiye kapılarını bize açtı. Başka devletler bize yardım etmedi." dedi.

