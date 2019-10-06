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Ahşap oymacılığını eşinin yardımıyla yaşatmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası Hanifi Bereket, 40 yılını verdiği unutulmaya yüz tutan mesleğini eşinin desteğiyle ayakta tutmak için mücadele veriyor - Hanifi Bereket: - "Birlikte çalışmak hoş ancak bizim yanımızda çırakların olması lazım. Çırak olacak ki bizden sonra bu işi devam ettirsin. Oymacılığı gelecek nesillere aktarmamız lazım" - Gülendam Bereket: - "Yardım etmesem olmaz, mecbur beraber çalışıyoruz, yardımcı oluyorum. Mesleği ayakta tutabilmek için beraber gayret ediyoruz"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da 53 yaşındaki ahşap oyma ustası Hanifi Bereket, çocuk yaşta öğrendiği sanatını eşinin yardımıyla yaşatmaya çalışıyor.

Yaklaşık 40 yıl önce İstanbul Dolapdere'ye giden Bereket, burada Rum ve Ermeni ahşap ustalarının yanında çırak olarak işe başladı. Uzun süre İstanbul'da mesleğini icra ettikten sonra Sakarya'ya taşınan Hanifi usta, kurduğu atölyede çalışmalarına devam ediyor.

Bereket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de az sayıda ahşap oymacı kaldığını söyledi.

Zamanında oymacılığın Dolapdere'den dünyaya açıldığını ancak bunun korunamadığını belirten Bereket, bölgenin şimdilerde dizi ve filmlere konu olduğunu aktardı.

- "Yanımızda çalışacak çırak yok"

Bereket, yaklaşık 8 yıl önce Sakarya'ya taşındıklarını, zorlu şartlara rağmen sanatını burada sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Sanatın yaşayan son ustalarından olduğuna işaret eden Bereket, yanlarında çalışacak çırak bulamamaktan yakındı.

Sakarya'ya yerleştikten sonra eşi Gülendam Bereket'in (46) kendisine atölyede yardım etmeye başladığına değinen Bereket, şöyle devam etti:

"Çırak bulamadığımız için eşimle birlikte çalışıyoruz. Buraya yerleştikten sonra küçük dükkanımızda, kendi çapımızda butik işler yapıyoruz. Berjerler, kanepeler, dresuar, ayna ve çerçeveler üretiyoruz. Birlikte çalışmak hoş ancak bizim yanımızda çırakların olması lazım. Çırak olacak ki bizden sonra bu işi devam ettirsin. Oymacılığı gelecek nesillere aktarmamız lazım. İstiklal Caddesi, binalarında oymacılığın örnekleri olduğu için ünlüdür, orası gezilir, görülür. Duvarlardan, dış cephelerden oymaları kaldırın, geriye hiçbir şey kalmaz. O yüzden oymacılık çok önemli, bu işe önem verilmesi lazım. İnsanların da evlerinde oymalı işleri mutlaka kullanmaları lazım."

Bereket, çırak yetiştiren meslek okullarıyla bağlantıların kurulması gerektiğini vurguladı.

- "Atölyede çalışmak evde çalışmaktan daha zor"

Gülendam Bereket de 23 yıldır evli olduklarını, bugünlerde çırak olmadığı için eşine yardım ettiğini anlattı.

Mecburiyetten çalışmak zorunda kaldığını, oymacılığın güzel ancak zor bir iş olduğunu dile getiren Bereket, "Bayan olarak zorlanıyorum. Atölyede çalışmak evde çalışmaktan daha zor. Eşime yardım etmek güzel bir duygu ancak işleri ağır. Yardım etmesem olmaz, mecbur beraber çalışıyoruz, yardımcı oluyorum. Mesleği ayakta tutabilmek için beraber gayret ediyoruz." diye konuştu.

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