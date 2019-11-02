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Ahşap oyuncak yapmaya başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

BARTIN’da, Salih Aksoy ve Mustafa Uğur, evde çocuklarının oynadığı plastik oyuncakları beğenmeyince, kurdukları atölyede ahşap oyuncaklar yapmaya başladı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, Salih Aksoy ve Mustafa Uğur, evde çocuklarının oynadığı plastik oyuncakları beğenmeyince, kurdukları atölyede ahşap oyuncaklar yapmaya başladı. İnternet üzerinden oyuncakları satan iki arkadaş, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.
Karabük Üniversitesi Makine Öğretmenliği bölümünden 2012 yılında mezun olan 1 çocuk babası Salih Aksoy (32) ile aynı okulun Metal Öğretmenliği bölümünden mezun olan 1 çocuk babası Mustafa Uğur (30), çocuklarının evde oynadıkları plastik oyuncaklardan sıkıldıklarını görünce, başka arayışlar içerisine girdi. Salih Aksoy ve Mustafa Uğur, 1 yıl önce ahşap oyuncak üretmeye karar verdi. Bartın Yeni Sanayi Sitesi’ndeki 60 metrekarelik bir dükkan kiralayan iki arkadaş, kolları sıvadı. Atölyede beraber çalışan 2 üniversite arkadaşı şimdi yaptığı oyuncakları e-ticaret yöntemiyle satarak evlerinin geçimini sağlıyor. İlk başlarda günde 2 oyuncak yapabilen arkadaşlar, ailelerin ahşap oyuncaklara ilgisinin artması nedeniyle şu anda günde 4-5 oyuncak yapıyor, ancak siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Karadeniz ormanlarında yetişen kiraz ve kayın ağaçlarından oyuncaklar görenleri hayran bırakıyor.
Atölyede, çocukların kullanması için denge bisikleti, sallanan at, yürüteç, oyuncak sandığı, çocuk masa ve sandalyesi, mini hayvan figürleri, küçük çocuk mobilyaları yapılıyor. Şu anda ürün çeşitliliği 20’nin üzerinde bulunan atölyede ailelerin isteğine, renk seçeneklerine göre de oyuncak yapılıp, satılıyor. Oyuncağın kullanıldıkça eskiyen parçaları, yenilenerek eski haline döndürülüyor.
‘OYUNCAKLAR AİLELERE TARAFINDAN BEĞENİLDİ’
Oyuncakların aileler tarafından beğenildiğini söyleyen Salih Aksoy, "1 yıl önce üniversiteden arkadaşım Mustafa ile ahşaptan oyuncak yapma fikri aklımıza geldi ve atölyemizi açtık. Çocuk sağlığına zararı olmayan gerçek hammadde canlı ağaçtan oyuncak yapmaya başladık. Sonrasında bir marka oluşturarak, satışını yapmaya başladık. Yaptığımız ürünler aileler tarafından çok beğenildi. Şu anda 20 çocuk oyuncağı ve 5 çeşitte çocuk mobilya üretiyoruz. Oyuncaklarımız kayın ağaçları işlendikten sonra 12-13 milim haline geldikten sonra montajı yaptıktan sonra üretiyoruz. Ağacımızın canlığının insan canlığı ile birleştirip, çocuklarımıza sunuyoruz. Örneğin bir bisiklet oyuncağımızı kişiye özel tasarlayıp, 2 gün içinde hazır hale getiriyoruz. Ürün çeşitliliğimizi önümüzdeki dönemlerde artıracağız" dedi.
İNTERNETTEN SATIŞA SUNUYORLAR
Oyuncakları internet üzerinden sattıklarını ifade eden Mustafa Uğur ise, “2012 yılında Karabük Üniversitesi’nde beraber okuduğum arkadaşımla birlikte bir fikir ortaya attık. Çocuklarımızla ilgili ne yapabiliriz dedik. Benim de çocuğum var ve ben plastiği sevmeyen birisiyim. Sonra çocuklar için ahşaptan oyuncak yapmak aklımıza geldi. Zaten Batı Karadeniz bölgemizde ağaç yoğunluğu fazla olduğundan dolayı bu işe başlamak aklımıza geldi. 1 yıl önce başladığımız işimizde iyi yerlere geldik. Şu anda satışlarımız e-ticaret üzerinden yapıyoruz. Ahşap oyuncakları aileler çok beğendi. Ülkemizde şu anda yaygın değil ama Avrupa’da çocukların ana sınıflarda kullandığı her ürün ahşaptır. Ve çocuklarımız bu oyuncaklar sayesinde ağaçla temas ederek, doğallığı yaşıyorlar. Her ürünü kendi çocuğumuz kullanacak gibi özen gösteriyoruz. Mesela kayın ve huş ağacından yaptığımız denge bisikletlerimiz ve sallanan at yapıyoruz. Kısacası çocuklarımız bebeklikten itibaren ağaca dokunmuş oluyor. Ve şu anda siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de mutlaka ürün çeşitliğimizi artıracağız. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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