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Ahşap saklama kabı: "Külek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta ahşaptan üretilen ve saklama kabı olarak kullanılan külekler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.Demirciler Çarşısı’nda geleneksel el sanatlarından olan külek imal eden Hüseyin Tekçe, baba mesleğini sürdürüyor.

Ahşap saklama kabı: "Külek"

Kahramanmaraş’ta ahşaptan üretilen ve saklama kabı olarak kullanılan külekler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Demirciler Çarşısı’nda geleneksel el sanatlarından olan külek imal eden Hüseyin Tekçe, baba mesleğini sürdürüyor. Hüseyin Tekçe, etrafı desenli kumaş ile kaplanan ve ‘külek’ olarak bilinen ahşap saklama kaplarının hem kullanışlı hem de sağlıklı olduğunu söyledi. Küleğin içerisine çeşitli yiyecek ve içeceklerin konulduğu ve hiçbir şekilde insan sağlığına zararının olmadığını vurgulayan Tekçe, külek fiyatlarının 50 liradan başladığını belirtti.
Türkiye’nin her şehrine gönderdikleri külekleri talebe göre ürettiklerini belirten Tekçe, “Bu yaptığım iş baba mesleği ve ben de küçük yaşlardan bu yana okul çıkışı babamla çalışıyordum. Lise çağlarında mesleğimin başına geçtim. Yaptığımız işlem ise geleneksel külek işidir. Geçmişten bu yana kullanılan saklama kabı. Kahramanmaraş’ta da çoğu yerlerde kullanılan bir üründür. Özellikle bulgur, şeker, zeytin, zeytinyağı ve baharatlar bu ürünün içine bırakılıp uzun süre kalabilir. Herhangi bir bozulma olmaz ve ürün sağlık bir şekilde durur. Herhangi bir şekilde saklanılan ürünlerde böceklenme olmaz. Zamanımızın plastik ürünleri yerine bunlar tercih ediliyor. Standart sattığımız ürünleri 50 ile 75 lira arasında 81 ile gönderiyoruz" diye konuştu.

Ahşap saklama kabı:

Ahşap saklama kabı:

Ahşap saklama kabı:

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