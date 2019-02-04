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Ahşap sanayisinin sorunları Bursa'da masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin ahşap sanayisinin sorunlarını İnegöl'e gelerek inceledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin ahşap sanayisinin sorunlarını İnegöl'e gelerek inceledi. AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin'in ahşap fabrikasına gelen Karacabey, sektörün sorunlarını yerinde inceledi. Karacabey, sektörün talepleri doğrultusunda yeni bir çalışma yapacaklarını da duyurdu.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Ülkemizin önemli lokomotif sektörlerinden biri olan ahşap sektörünün İnegöl'deki temsilcisini ziyaret ettik. Burada üretip tasarladığımız ürünlerin ne şekilde değerlendirildiğini, işlendiğini görmek istedik. Ayrıca sektörün problemleri nedir, çözüm önerileri, talepleri nedir, onları öğrenmek istedik. Burada gördüğümüz üretimden, çalışmalardan son derece memnun olarak buradan ayrılıyoruz. Ahşap sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Biz bu sektörü ayakta tutmak istiyoruz. Onların gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunabilecek ne tür çalışma olursa yapmaya hazırız. İnanıyorum ki; inşallah bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörü daha ileri noktalara taşıyarak, önce bölgemizde daha sonra da tüm dünyada söz sahibi olan sektörler arasına girecektir.ö Dedi.
AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ise, "Firmamıza ziyarette bulundular. Dolayısıyla Türkiye'nin orman varlığının artıyor olması, değerlendirilmesi konusunda önemli görüşmeler yaptık. Genel müdürümüz bizzat sektörün içinde olduğu için sorunlarımızı zaten biliyordu. Bu gün yerinde inceledi. Verimli bir çalışma oldu. Türkiye ormanları için verimli bir inceleme oldu. genel müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah buradan çıkacak sonuçların üretime, üretimden de Türkiye ekonomisi ve ihracatına fayda sağlamasını diliyorum. " dedi.

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