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Ahşap ve çelik, elinde "sanat eseri" oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

Düzce'de, hobi olarak başladığı oymacılıkta ustalaşan Mehmet Şeker, hayvan figürleri ve Osmanlı motifleriyle süslediği bıçakları "sanat eseri"ne dönüştürüyor - Ahşap ile çeliği bir arada gravürle buluşturan sayılı ustalardan olan Şeker'in elinden çıkan bıçaklar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor - Mehmet Şeker: - "Talep edilen bir figürün tekrar aynısını yapamıyorum. Yaptığım bir uygulamanın eşi olmuyor. Talep edenlerin çoğu bunu hobi ve koleksiyon için istiyor. Böyle olunca ince işçilik ve titizlik gerekiyor" - "Genelde avcılar ve koleksiyonculara çalışırdım. Son dönemdeki Osmanlı dizileri sanatımızı ortaya çıkardı. Şimdi Türk ve Osmanlı motifleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Sadece bıçak değil kılıç, kama ve balta isteyenler oluyor. Köpek, ördek ve kurt başlı bıçaklar yapıyorum. Birbirinden farklı figürler ve motifler elimizde sanata dönüşüyor"

ÖMER ÜRER - Düzce'de, hobi olarak başladığı oymacılıkta ustalaşan Mehmet Şeker, hayvan figürleri ve Osmanlı motifleriyle süslediği bıçaklardan "sanat eseri" ortaya çıkarıyor.

Çocukluğunda ahşap oymacılığına merak salan 43 yaşındaki Mehmet Şeker, bu hobisini ilerleterek meslek sahibi oldu. Zamanla ahşabın yanında çeliği de Osmanlı motifleri ve hayvan figürleriyle buluşturan Şeker, bu işi yapan sayılı ustalardan biri haline geldi.

Şeker'in yoğun emek vererek titizlikle işlediği bıçaklar, Türkiye'nın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. Mesleğini yalnız çalıştığı atölyesinde sürdüren Şeker'in elinden çıkan bıçaklar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor.

-"Buraya ağaç, çelik olarak giren her şey işlenmiş bıçak olarak çıkıyor"

Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda hobi olarak ahşap oymacılığı yaptığını söyledi.

Bu merakını önce çalıştığı dükkanda silah gravürü yaparak, daha sonra bıçak saplarına ve çelik kısmına desen işleyerek geliştirdiğini anlatan Şeker, 4 yıl önce açtığı iş yerinde mesleğini sürdürdüğünü kaydetti.

Şeker, bıçağa müşterinin istediği deseni işlediğini belirterek, "Eskiden bu yana gravür işinde uğraştığım için hem metale hem de ağaca aynı motifleri yapıyorum. Buraya ağaç olarak, çelik olarak giren her şey işlenmiş bıçak olarak çıkıyor." diye konuştu.

Dükkanda tek başına çalıştığını ve bıçağın sapına, çelik kısmına ve kılıfına şekil verdiğini dile getiren Şeker, şöyle devam etti:

"Talep edilen bir figürün tekrar aynısını yapamıyorum. Yaptığım bir uygulamanın eşi olmuyor. Yaptığım iş çok meşakkatli ve zaman alıyor. Motifi düz olan bir bıçak yaklaşık 3 günde bitiyor. Fakat nakışlı bir bıçak olursa 2 ay kadar sürüyor. İşimi severek yapıyorum, bana ağır gelmiyor. Talep edenlerin çoğu bunu hobi ve koleksiyon için istiyor. Böyle olunca ince işçilik ve titizlik gerekiyor.

Türkiye'nin her yerine bıçak yapıp gönderdim. Devlet büyüklerine hediye için çok sayıda işleme yaptım. Yurt dışından talepler oluyor yapıyorum ama göndermede sıkıntı oluyor. Gönderdiğimiz ülke bunu 'silah' sayabiliyor. Devletimizden bunun için yardım bekliyoruz."

-"Fiyatlar 150 ile 50 bin arasında değişiyor"

Şeker, son dönemlerde tarih dizilerinin etkisiyle bıçaklara Türk ve Osmanlı motifleri de işlemeye başladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde avcılar ve koleksiyonculara çalışırdım. Son dönemdeki Osmanlı dizileri sanatımızı ortaya çıkardı. Şimdi Türk ve Osmanlı motifleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Sadece bıçak değil kılıç, kama ve balta isteyenler oluyor. Bu dizilerde görülen motiflerin birebirleri oluyor. Köpek, ördek ve kurt başlı bıçaklar yapıyorum. Birbirinden farklı figürler ve motifler elimizde sanata dönüşüyor."

İşlenen motif, kullanılan malzeme gibi kriterlere göre fiyatlandırmanın farklılık gösterdiğini belirten Şeker, "150 liraya bıçak da var altın işleme 50 bin liraya da var. Çok zaman alan motiflerimiz oluyor, en az iki ay sürüyor. Bu yüzden işçilik ağır, kullanılan malzeme pahalı ve fiyat artıyor." ifadelerini kullandı.

Şeker, meslekte son ustalardan olduğuna dikkati çekerek, çırak yetiştirememekten üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.

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ahşap bıçak Düzce sanatçı usta

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