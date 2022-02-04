Ahşap yüzeyleri dilediğiniz gibi renklendirebileceğiniz en iyi ahşap boyaları

Ahşap yüzeyler zamanla eski rengini ve canlılığını kaybedebilir. Kötü görüntüye neden olan bu durum sizin de canınızı sıkıyor olabilir. Eskiyen ahşapları yenilemek için birçok boya çeşidi mevcut. "Aralarında en iyi ahşap boyası hangisi?" diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. En kaliteli ahşap boyası hangisi, sizler için araştırıp bir araya getirdik. Geniş boya seçenekleri arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız gelin, en iyi ahşap boya markalarının yer aldığı yazımıza hep birlikte göz atalım!

1. Eski mobilyaları kolayca yenileyin: Artdeco Akrilik Ahşap Boyası

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Su bazlı ve kapatıcılığı yüksek akrilik boyalar, ahşap yüzeyler için oldukça ideal. Üstelik uygulama öncesi astar ve zımpara yapmanıza da gerek yok. Kremsi yapısı sayesinde uygulama sırasında kolaylık sağlar. Artdeco Akrilik Ahşap Boyası'nın zengin renk skalasıyla mobilyalarınızı gönlünüzce renklendirmeniz mümkün. Birçok renk seçeneği bulunan boyayı farklı renklerle de karıştırabilirsiniz. Saf pigmentlerden oluşan yapısı sayesinde 2-3 kat uygulama ile canlı bir renk elde edebilirsiniz. İster yumuşak uçlu kıl fırça, ister rulo kullanarak uygulama yapabilirsiniz. Ahşap dışında karton, metal ve cam gibi düz yüzeylere uygulama yapmak isterseniz Artdeco Akrilik Ahşap Boyası'nı rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. Kapı ve pencereleri düşük maliyetle yenilemek mümkün: Rich Multi Surface Akrilik Boya

Rich Multi Surface Akrilik Boya, kokusuz ve zararsız olduğu için sıkça tercih edilir. Kapı, pencere ve mobilya gibi ahşap yüzeyleri düşük maliyetle yenilemenize yardım eder. Ancak boyayı uygularken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta var. Boyanın uzun ömürlü olması için uygulama öncesinde aşırı parlak ve kaygan yüzeyleri zımparalamanız gerekir. Uygulama zemininin toz ve kirden arınmış olması da oldukça önemli. Birçok renk seçeneği bulunan boyayla istediğiniz renkleri karıştırarak yeni bir renk tonu elde etmeniz de mümkün. Rich Multi Surface Boya hızlı kurur. Bu nedenle uygulama sırasında hızlı olmalısınız. "Ahşap boyası nasıl yapılır?" derseniz boyama işlemine ilk olarak astar boya uygulaması ile başlamalısınız. Daha sonra seçmiş olduğunuz rengi uygulamanız yeterli. Eğer birkaç kat kullanacaksanız kuruma işlemi için her kat arasında 4-5 saat kadar beklemeniz gerektiğini de unutmadan hatırlatalım.

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3. Tek işlem ile hem renkli hem vernikli: Rich Selfy Decor Vernikli Boya

Birçok kişi eşyalarını yenilemeyi çok istese de hem boya hem vernik işlemi uygulamanın zahmetli olduğunu düşünebilir. Artık ahşap yüzeyleri renklendirirken aynı anda vernik uygulaması yapmak mümkün. Bu iki işlem tek bir boyada mevcut olduğu için zamandan tasarruf edebilirsiniz. Yüksek örtücülüğü sayesinde zımpara ve astar uygulaması gerektirmez. En iyi ahşap boyası markası arasında yer alan Rich Selfy Decor Vernikli Boya, uygulanan yüzeyin darbelere karşı korunmasını da sağlar. Kusursuz görünüm için boya işleminden önce zemini temizlemeniz gerekir. İlk olarak boyayı güzelce çalkalamalısınız. Daha sonra dilediğiniz miktarda boyayı fırçanıza alarak tek yöne olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Kuruma işlemi için her kat için 4-6 saat beklemelisiniz.

4. Ahşap kapıları da yenileyin:

Zamanla çizilen ve yıpranan kapılar kötü bir görüntüye sebep olur. Kapılarınızı yenilemek için boya arayışındaysanız tam size göre bir ürünle karşınızdayız. En iyi dış cephe ahşap boyası arasında yer alan çevre dostu Dyo Massiveline Panel Kapı Boyası, darbelere son derece dayanıklı. Bu nedenle tüm ahşap yüzeylerde uygulama yapabilirsiniz. Dyo Massiveline, örtücülüğüyle de dikkat çeker. Yarı mat görünüme sahip ve kullanıma hazır olması, kullanıcılara kolaylık sağlar. Uygulama yapacağınız yüzeyi hafifçe zımparalayarak boyama işlemine hazırlayabilirsiniz. Fırça veya rulo yardımıyla boyayı kolayca uygulayabilirsiniz. Her kat boya arasında 4-6 saat beklemeniz gerekir.

5. Daha parlak yer döşemelerine sahip olabilirsiniz

Eskiyen parkeleri yenilemek mümkün. Bianca Stella Su Bazlı Saf Akrilik Boya, suya dayanıklı yapısıyla su yalıtımı sağlar. En iyi su bazlı ahşap boyası arasında yer alan ürünü tüm iç ve dış mekanlarda astar uygulamanıza gerek kalmadan tercih edebilirsiniz. Kimyasal ürünlere karşı dirençli olduğu için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üstelik ürün, boyama esnasında fırça ve rulo izi bırakmaz. Parlak bir bitişe sahip boya sayesinde tekrar vernik uygulaması yapmanıza da gerek kalmaz. Böylece daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Rahatsız edici kokusu olmadığı için kapalı alanlarda da tercih edebilirsiniz. İstenilen sonuç için 2 kat boya uygulaması yapmanız yeterli. Ancak her kat arasında minimum 2 saat beklemelisiniz.

6. Yeni ve doğal görünümlü ahşap yüzeyler

Ahşap mobilyalarınızın renginden sıkılmış olabilirsiniz. Mobilyalarınızı atmak yerine kolay boyama işlemiyle yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Genç Sentetik Ahşap Boyası'nın her biri doğal bir ahşap görüntüsü veren 15 adet renk seçeneği mevcut. Uygulama yapacağınız yüzeyin zımparalanmış ve temiz olması gerekir. Daha sonra bir bez veya fırça yardımıyla boyayı uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrası emilmeyen boyayı kuru bezle temizlemelisiniz. İstediğiniz renk yoğunluğuna göre 3 kata kadar boya uygulaması yapabilirsiniz. Ancak birden fazla uygulanacak katlar arasında kuruma sürelerine dikkat etmelisiniz. İkinci kat uygulaması için 6, üçüncü kat uygulaması içinse 24 saat beklemeniz yeterli.

7. Doğallıktan vazgeçemeyenler için: Marshall Su Bazlı Panel Kapı Boyası

Doğal tonlara sahip, ahşabın dokusunu bozmayan bir boya arıyorsanız en iyi ahşap kapı boyası arasında yer alan Marshall Su Bazlı Panel Kapı Boyası'nı tercih edebilirsiniz. Ürünün beyaz ve gri olmak üzere 2 renk seçeneği mevcut. Boya, yumuşak ve sert tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygun. Su bazlı örtücü özellikli boyayı iyice karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla gözeneklerin gidiş yönüne doğru uygulama yapabilirsiniz. Yarı mat görünüme sahip boya, silinerek kolayca temizlenir. Harika sonuç için en az 2 kat uygulama yapmanız ve her kat arasında 2-4 saat beklemeniz gerekir.

8. Ahşap mobilyaları boyayarak evinin dekorasyonunu yenilemek için: Clou Toz Ahşap Boyası

Uygulaması oldukça basit olan toz boyalar, ahşaplarda doğal görünüm elde etmenizi sağlar. Canlı ve pigmentli renkleriyle dikkat çeken Clou Toz Ahşap Boyası'nı tüm iç mekan yüzeylerinde kullanmak mümkün. Öncelikle uygulama yapacağınız yüzeyi zımparalayın ve tozlardan arındırın. 250 ml sıcak suya toz boyayı ilave edin ve soğumaya bırakın. Renk farklılıklarını önlemek için karışımı uygulamadan önce mutlaka homojen olana kadar karıştırmalısınız. Bir fırça veya sünger ile karışımı ahşap yüzeye uygulayabilirsiniz. Yüzeyde emilmeyen boyayı bez yardımıyla temizleyebilirsiniz. Son olarak vernik uygulaması yaparak daha parlak yüzeyler elde edebilirsiniz.

9. Kusursuz bir görünüm için: Akçalı Sprey Boya

Ahşap boyası sprey şeklinde de karşımıza çıkar. Fırça ve rulo ile uygulanan boyaları kullanmadan yüzeylerde pürüzsüz bir görünüm elde etmek isterseniz Akçalı Sprey Boya'yı tercih edebilirsiniz. Uygulama yapacağınız yüzey parlaksa öncelikle zımpara yapmalısınız. Boyanacak eşyanın temiz ve kuru olması da oldukça önemli. Sprey boyadan önce astar uygulaması yaparak daha canlı sonuç elde etmek mümkün. Boya kutusunu iyice çalkaladıktan sonra 25-30 cm uzaktan püskürterek ince katlar halinde uygulama yapabilirsiniz. Boyanın kuruması için her kat arasında 25 dakika ara vermeniz gerektiğini de hatırlatalım.

10. Küçük yüzeylerde muhteşem sonuçlar için: Pebeo Deco Ahşap Boyası

Küçük ahşap yüzeyler için ideal bir boya arıyorsanız en iyi ahşap boya markası arasında yer alan Pebeo Deco Ahşap Boyası'nı kullanabilirsiniz. Akrilik boya, akışkan ve örtücü olduğu için eşyalarınızı kolayca yenilemenizi sağlar. Üstelik kuruma süresi de oldukça kısa. Yeni bir kat uygulamak için sadece 30 dakika beklemeniz yeterli. Ancak boyanın tamamen kuruması için 24 saat beklemelisiniz. Geniş renk yelpazesi ile aradığınız rengi kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca renkleri birbirine karıştırarak yeni bir renk elde etmek de mümkün. Hobi ve sanat çalışmalarınızda elinizden düşürmeyeceğiniz ahşap boyasını, fırça veya rulo ile uygulayabilirsiniz.

11. Tüm yüzeylerin dayanıklı olmasını sağlayan: Fawori Akrilik Sprey Boya

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Fawori Akrilik Sprey Boya'yı ahşap yüzeyleri yenilemek için tercih edebilirsiniz. İç ve dış cephe olmak üzere tüm yüzeylerde kullanabilirsiniz. Boya hızlı kuruduğu için zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Zor hava koşullarına ve darbelere karşı dayanıklılık gösteren boya aynı zamanda doğa dostu. Sprey püskürtme ucu kendi kendini temizler. Böylece meydana gelebilecek tıkanmaları engeller. Uygulama sırasında akma yapmaz ve 20 dakika içerisinde dokunma kuruluğuna ulaşır. Beklediğiniz kapatıcılığı elde edene kadar 3-4 kat uygulama yapabilirsiniz. Geniş renk seçeneği arasından istediğiniz rengi kolayca bulabilirsiniz.