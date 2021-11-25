Ahşaptan vazgeçemeyenlerin aşık olacağı sepet, tepsi, kutu önerileri

Ev dekorasyonunda ahşap denildiğinde akla ilk gelen nostaljik mobilya takımları olabilir. Oysa ahşap malzemenin doğadan gelen gücünü en yakınınızda hissetmek isterseniz çok daha küçük objelere de gönül verebilirsiniz. Ahşap kutuları, sepetleri ve tepsileri yaşam alanınızda kullanmak; hem dekoratif hem de işlevsel bir seçim. Siz de ahşaptan vazgeçemeyenlerdenseniz birbirinden güzel alternatifleri sizin için bir araya getirdik:

1. Konsept tasarım, şık çözüm

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Depolama çözümleri arasında ahşap kutular, herkes için ilk sıralarda yer alıyor. Kutuyu boş kullanmakta ya da içerisinde sadece yapma çiçeklere yer vermekte tabii ki özgürsünüz. Ancak daha güzeli; evdeki gazete, dergi, fatura ve broşürleri burada biriktirmek olabilir. Böylece gereksiz kalabalığa yer vermeden, sadece ahşaptaki güzelliği gözler önüne serersiniz. Sizin için seçtiğimiz Euro Flora imzalı halat kulplu kapaklı ahşap kutu, ilginizi fazlasıyla hak ediyor. Kaliteli malzemeden imal edilen ürün, uzun yıllar keyifle kullanımınıza uygun.

26x16x13 cm ölçülerindeki dekoratif ahşap kutu için hemen tıklayın.

2. O zaman renk!

Ahşap dekoratif ürünlerde aynı renklere ve desenlere asla mahkum değilsiniz. Yapabileceğiniz renk ve desen seçimleri arasında çok şey var: Puantiyeler, neon renkler, pastel tonlar ve neler neler... Su bazlı akrilik boya ve vernik bir araya geldiğinde uzun vadede severek kullanabileceğiniz şirin objeler de ortaya çıkmış oluyor. Sizin için seçtiğimiz ahşap kutu, Orta Sofa tasarımına sahip. Dikdörtgen biçimindeki kutuyu özellikle yatak odanızda tuvalet aynanızın önünde takı ve tokalarınızı muhafaza etmek için kullanabilirsiniz.

Renkleriyle ve desenleriyle içinizi açan, çok amaçlı şık kutu için tıklayın.

3. Yıllar öncesinden kalmış gibi...

Geçmiş nesillerden size yadigar kalan antika niteliğinde paha biçilmez ev eşyalarınız yoksa üzülmeyin! Evinizde nostaljik esintiler yaratmak, sadece ahşap bir tepsi ile bile son derece mümkün. Uygun fiyatı sayesinde ister mutfağınızda günlük olarak kullanın ister salonunuzun baş köşesinde antika gibi sergileyin. Seçim sizin! Orta Sofa imzasıyla sizin için seçtiğimiz yeşil tonlarındaki eskitme detaylı tepsi tam sizin gibi ahşap aşıklarına göre. El yapımı olan ürün, yalnızca nemli bir bez ile kolayca temizlemeye uygun.

Saltanata layık sunumlarda kullanabileceğiniz ahşap tepsi için hemen tıklayın.

4. İster evde ister bahçede

Ahşap ile hasır, püskül, dantel gibi detayların birlikteliği hem şık hem de benzersiz özelliğe sahip. Ahşap tasarımları en özel kılan şeylerden biri, bu ürünlerin çoğunlukla el işçiliği ile hazırlanması. Siz de ister evinizde ister bahçenizde bir benzeri daha olmayan ahşap bir sepet bulundurabilirsiniz. Canlı çiçek yetiştirmeye pek uygun olmasa da bu sepetlerde istediğiniz yapma çiçek aranjmanlarına yer vermeniz mümkün. Euro Flora markasından sizin için seçtiğimiz ahşap sepet, şekli ve deseni ile aklınızda yer etmeye hazır.

Otantik, sıcak ve sevimli sepetinize hemen kavuşmak için tıklayın.

5. Kendi tasarımını hayata geçirmek isteyenlere

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Ahşap malzemeyi boyamak, verniklemek ya da şekil vermek gibi işlemlerin tümü başlı başına birer hobi. Dolayısıyla eğer evinizin dekorasyonunda kendi imzanız olsun isterseniz, işlem görmemiş sade ahşap kutu ve sepetleri tercih edebilirsiniz. Akrilik boya kullanarak ahşap boyamanız için özel bir eğitim almanıza da gerek yok. Böylece çok uygun fiyata edindiğiniz ahşap kutu ve sepet setleri, sizin elinizde birer sanat eserine dönüşür. Artemio markasından üç farklı boyutta bulunan ahşap saklama kutularını sizin için seçtik.

Evin hemen hemen her yerinde kullanılabilen, bej tonlarındaki sade ahşap kutular için hemen tıklayın.

6. Özel günlere çok yakışır: Ahşap sunum tepsisi

Ahşaptan gelen güzelliği özel günlerinize taşımak isterseniz kız isteme, söz ya da nişan gibi organizasyonlarınızda ahşap tepsilere rahatlıkla yer verebilirsiniz. Dekoratif tasarımı ile konuklarınızın da aklında kalacak olan ahşap tepsi; söz yüzüklerini, içecekleri, hediyelik ya da ikramları taşımakta kullanılabilir. Dilerseniz mumları ve resim çerçevelerini ahşap tepsi üzerinde gelin masasında sergileyebilirsiniz. Sizin için Plusaksesuar imzasıyla doğal çam ağacından üretilen ahşap tepsiyi seçtik. Özenle zımparalanan ve ceviz renk tonunda bulunan bu ürün, 48x25x4 cm ölçülerinde.

Sizin için seçtiğimiz özel kulplara sahip şık tepsiye hemen buradan ulaşabilirsiniz.

7. Hayat kurtaran çekmeceler

Mutfak, banyo, yatak odası ya da oturma odası gibi bir eve ait tüm bölümlerde dolaplara ve çekmecelere saklamak gereken ufak tefek objeler yer alıyor. Eğer dekoratif ahşap ürün satın alırken işlevselliğe de önem verirseniz eşyalarınızı gruplamakta ve saklamakta rahat edebilirsiniz. Utyawood imzasıyla dekoratif ahşap çekmeceli kutuyu sizin için seçtik. Yatak odasında takılar, mutfakta baharatlar, banyoda pamuklar ya da aklınıza ne gelirse, yeni dekoratif kutunuza emanet.

Çam ağacından üretilen ve 4 ayrı göze sahip olan ahşap kutunuz için hemen tıklayın.

8. Hem kahvaltı sofrasına hem akşam yemeğine

Ahşap tepsileri peynir tabağı olarak kullanmak, son dönemin mutfak trendleri arasında. Üstelik bu tabakları ister kalabalık bir aile kahvaltısında ister şık ve romantik bir akşam yemeğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her türlü sofrayı güzelleştirmeyi başaran ahşap tepsiler, sadece peynir sunumlarına değil; kuru yemiş ve meyvelerin sunumuna da tatlı bir uyum sağlıyor. Bambum imzasıyla masif pavlonya ağacından elde edilen bu özel tepsiyi sizin için seçtik. Bu ürün, dünyanın en hızlı büyüyen ağaçlarından biri olan pavlonyayı kapınıza kadar getiriyor.

Sizin için seçtiğimiz eskitme otantik tepsi için hemen tıklayın.

9. Sağlam malzeme, ince işçilik

Düzenleyici ya da tepsi olarak kullanılabilen ahşap ürünler, şık görünümleri ile evinize estetik katmak için var. Ahşap oymacılığının şahane sonuçlarını kullanmaya bile kıyamayacaksınız. Birinci sınıf A kalite masif çam panelden üretilen Go Blobs markalı ahşap tepsiyi banyo ve mutfaklarınız için seçtik. 20,5x13,5 cm ölçülerindeki tepsi, darbelere ve kırılmalara karşı dayanıklı malzeme içeriyor. İster sabah kahvaltınızı keyifle üzerine yerleştirin ister banyoda çamaşır makinesinin ya da banyo tezgahının üzerinde sergileyin. Mumlar, yapma çiçekler ya da biblolar tepsinizi tamamlamaya yetecek.

Fiyatının çok ötesinde bir görünüm sağlayan, işlemeleriyle göz dolduran şık tepsi için hemen tıklayın.

10. Ahşap kasada şık sunumlar



Saklama kutusu için araştırma yaparken sürekli devrilip duran, bir türlü şekil almayan kumaş hurçlar yerine her koşulda dimdik duran ahşap kasalar çok daha uygun. İhtiyacınıza göre farklı boylarda tercih edebileceğiniz ahşap kasalar evinizin tüm yükünü taşıyabilir. Banyodaki sabunlar, mutfak masasındaki ketçap ve mayonezler boşta kalmasın. Ahşap kasaları göz önünde sergilemek istemezseniz balkonda ya da bahçede istifleme amacıyla da kullanabilirsiniz. Cilalanması halinde son derece şık olan bu ürünler, salonda ya da oturma odasında sergilenmeye de uygun.

Akayev'den sizin için seçtiğimiz 20x15x8 cm ölçülerinde Bambum Lade markalı küçük ahşap dekoratif kutuya hemen sahip olmak için tıklayın.

