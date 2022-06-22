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AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu kimdir? AhsenTV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu nereli ve kaç yaşında?

22.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda bir grup vatandaş tarafından darp edildi. Olaya dair cep telefonuna yansıyan görüntüler izleyenlere 'pes' dedirtti. Görüntüleri izleyen kişiler peş peşe sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Peki AhsenTV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir? İşte AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu hakkında bilgiler...

AhsenTV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan isimler arasında bulunyor. YouTube'da yaptığı röportajlarla tanınan AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda bir grup vatandaş tarafından dövüldü. Peki AhsenTV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

AHSENTV MUHABİRİ BÜLENT YAPRAKLIOĞLU KİMDİR?

AhsenTV'nin sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nun Youtube'da 122 bin abonesi vardır.

Bülent Yapraklıoğlu yaptığı sokak röportajlarıyla dikkat çekmektedir.

Bülent Yapraklıoğlu'nun bir kitabı vardır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bülent Yapraklıoğlu'nun Instagram'da 72 bin takipçisi vardır.

Bülent Yapraklıoğlu'nun doğum tarihi ve yaşı hakkında bilgi yer almamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü
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