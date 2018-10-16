Ahtapot’un kolları Asya’yı hızla sarıyor!

Siber saldırganlar dünyanın dört bir köşesindeki kullanıcılara ve şirketlere yönelik mahremiyeti ortadan kaldırmak ve hassas bilgilere ulaşmak için yöntemlerini sürekli geliştiriyor. Bu kez saldırganlar yaygın mesajlaşma uygulaması Telegram’ı taklit eden Octopus (Ahtapot) adlı bir Truva atıyla kurbanlarının bilgisayarlarını ele geçirme yoluna gitti.
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...
Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak
Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!
Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor