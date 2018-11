Ahu-Can Has Sergisi sanatseverlerle buluştu

"BİR TOPLUMU GÜZELLEŞTİREN SANATÇILARIDIR"

Işık Lisesi mezunu, Kadir Has Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Can Has da konuşmasında şunları söyledi:

"Bir toplumu güzelleştiren asıl değerler, o toplumun insanları ve sanatçılarıdır. Bu da ancak eğitim ve kültürle olur. Işık Lisesi’nden ve Işık Üniversitesi’nden mezun olankoleksiyonerlerin, bundan sonra da Işık Üniversitesi’nde yeni sergiler açmasını çok isterim. İlk sergiyle bana bu fırsatı veren Işık Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum."

FARKLI KUŞAKLARI BİR ARAYA GETİREN SERGİ

Türkiye'de koleksiyonerliğin son 10 yılda yaşadığı gelişime değinen serginin küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, "Daha önce olmayan bir alan. Şimdi çok yeni örneklerle zenginleşerek, varlığını sürdürüyor. Ama koleksiyonların yapıları, nitelikleri, içerikleri, kapsamları henüz tamamlanmış bir noktadan değil. İç tartışmaları olan bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

"Burada sergilediğimiz Ahu-Can Has Koleksiyonu bu bakımdan çok ilginç bazı özellikler taşıyor" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Kahraman, "Bu koleksiyon farklı dönemleri çok iyi yapıtlarla ve çok iyi isimlerle bir araya getiriyor. Ben buradaki küratörlük çalışması içinde bu koleksiyonda birbirinden çok farklı örnekleri ortak diller, uzak ama birbirine temas eden anlayışlar doğrultusunda bir araya toparlamaya çalıştım. Farklı kuşakları bir araya getirerek daha ilginç bir model kurgulamaya çalıştım. Ortaya ilginç bir sergi çıktı" şeklinde konuştu.