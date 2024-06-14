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  4. Ahu Sungur ile Suat Sungur’un 19 yaşındaki basketbolcu oğlu Ege'yi görenler şaşırdı... Kocaman delikanlı oldu! Annesini ve babasının boyunu geçti

Ahu Sungur ile Suat Sungur’un 19 yaşındaki basketbolcu oğlu Ege'yi görenler şaşırdı... Kocaman delikanlı oldu! Annesini ve babasının boyunu geçti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 09:16
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Ahu Sungur ve Suat Sungur 2002 yılında dünyaevine girmişti. Çift 19 yaşına basan oğulları Ege'nin mezuniyetinde gururlu anlar yaşadı. Kocaman delikanlı olan Ege annesinin ve babasının boyunu geçti. Oğlunun mezuniyetinde çekilen fotoğrafları Ahu Sungur sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahu Sungur ile Suat Sungur’un 19 yaşındaki basketbolcu oğlu Ege'yi görenler şaşırdı... Kocaman delikanlı oldu! Annesini ve babasının boyunu geçti

"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılında "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si Suat Sungur ile evlenmişti.

22 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin 19 yaşındaki oğulları Ege liseden mezun oldu. Kocaman delikanlı olan Ege'nin mezuniyetinde çekilen fotoğrafları Ahu Sungur sosyal medya hesabından paylaştı.

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"YAŞAMA SEBEBİMSİN"

Sungur, mezuniyet töreninden ailecek verdikleri eğlenceli pozları “Doğduğun gün, dün gibi aklımda… Lise mezuniyetinde seninle vals yapmak. Bir ömür yüreğimin en güzel yerinde saklayacağım bu 2 dakikayı. Tekrar tekrar hatırlayacağım. Seni o kadar çok seviyorum ki… Sen benim her şeyimsin… yaşama sebebimsin. Ben ve baban her zaman senin yanında olacağız" notu ile paylaştı.

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Ünlü ismin paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Paylaşıma, "Ege kocaman delikanlı olmuş", Sizin boyunuzu geçmiş", "Bayağı yakışıklı Ege" gibi yorumlar yapıldı.

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