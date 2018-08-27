MAGAZİN

Ahu tek başına döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

9 günlük bayram tatilinin bitmesinin ardından ünlüler, İstanbul’a döndü.

İşte dönüş yolunda Atatürk Havalimanı’nda objektife takılanlar...

Ahu Yağtu tek başına döndü

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Konser ertesiAleyna Tilki, Antalya konseri sonrası Emrah Karaduman ile birlikte İstanbul’a döndü.
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Atatürk Havalimanı’nda objektife takılan genç şarkıcı, muhabirlere “Geçmiş bayramınız mübarek olsun, kolay gelsin” diyerek kendisini bekleyen aracına bindi.
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Emrah Karaduman
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Tek başına Tatilini Çeşme’de geçiren Ahu Yağtu, tek başına objektife takıldı. Yardımcısı tarafından havalimanında karşılanan ünlü model, soruları yanıtsız bıraktı.
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Enerji depoladım

Enerji depoladım
Esra Erol, Çeşme tatili dönüşü oğlu Ömer ile birlikte Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Yeni sezon öncesi enerji depoladığını belirten Erol, “Tatil bitti. Şimdi çalışmaya başlayacağız” dedi.
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Azur babasıyla

Azur babasıyla
Bade İşçil, Bodrum tatilini sonlandırıp İstanbul’a döndü. Tek başına Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen oyuncu, “Azur babasıyla birlikte. Şimdi yanına gidiyorum. Ayrı kalınca çok özledim” dedi.
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Ben sadece jüri üyesiyim

Ben sadece jüri üyesiyim
Beyazıt Öztürk önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: “Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.”
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Bodrum dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Erdal Özyağcılar, “Tatil bitti, şimdi iş zamanı” diye konuştu.
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Taşımakta zorlandı

Taşımakta zorlandı
Bayram tatilini Urla’da geçiren Hakan Akkaya, havalimanı çıkışı bavullarını taşımakta zonlardı.
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Gökhan Zan
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