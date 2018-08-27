Ahu tek başına döndü

7 / 11 Ben sadece jüri üyesiyim

Beyazıt Öztürk önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: “Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.”