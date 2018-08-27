Ahu tek başına döndü

İşte dönüş yolunda Atatürk Havalimanı’nda objektife takılanlar...
Ahu Yağtu tek başına döndü
1 / 11
Konser ertesiAleyna Tilki, Antalya konseri sonrası Emrah Karaduman ile birlikte İstanbul’a döndü.
2 / 11
Atatürk Havalimanı’nda objektife takılan genç şarkıcı, muhabirlere “Geçmiş bayramınız mübarek olsun, kolay gelsin” diyerek kendisini bekleyen aracına bindi.
4 / 11
Tek başına Tatilini Çeşme’de geçiren Ahu Yağtu, tek başına objektife takıldı. Yardımcısı tarafından havalimanında karşılanan ünlü model, soruları yanıtsız bıraktı.
5 / 11
Enerji depoladım
Esra Erol, Çeşme tatili dönüşü oğlu Ömer ile birlikte Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Yeni sezon öncesi enerji depoladığını belirten Erol, “Tatil bitti. Şimdi çalışmaya başlayacağız” dedi.
6 / 11
Azur babasıyla
Bade İşçil, Bodrum tatilini sonlandırıp İstanbul’a döndü. Tek başına Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen oyuncu, “Azur babasıyla birlikte. Şimdi yanına gidiyorum. Ayrı kalınca çok özledim” dedi.
7 / 11
Ben sadece jüri üyesiyim
Beyazıt Öztürk önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: “Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.”
8 / 11
Bodrum dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Erdal Özyağcılar, “Tatil bitti, şimdi iş zamanı” diye konuştu.
9 / 11
Taşımakta zorlandı
Bayram tatilini Urla’da geçiren Hakan Akkaya, havalimanı çıkışı bavullarını taşımakta zonlardı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum