Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Türkiye günlerdir, Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonları konuşuyor.

Oyuncu Ahu Tuğba'nın da Oktar'la bir fotoğrafı dikkat çekerken, Tuğba, yıllar sonra o fotoğrafın hikayesini ses sanatçısı Onur Akay’a anlattı.

Tuğba, fotoğrafın nerede ve niçin çekildiğini anlatırken, Akay ise, o fotoğrafın hikayesini paylaştı.

İşte o fotoğrafın hikayesi:

"BEN KİMSENİN KEDİCİĞİ OLMADIM"

"- O günü hatırlıyor musunuz?

Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi’ne çağırdı. 'Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var' dediler. Sana, 'Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel' deseler gitmez misin?

- Tabii giderim. Sonra ne oldu Ahu ablacım?

Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, 'Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir' dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, 'Hoca yanda' dedi. Ben de, 'Ne hocası?' dedim. 'Başörtünü tak, yan odaya geç' dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum.