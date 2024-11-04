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  4. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den üzen paylaşım! "Anneme kavuşmak istiyorum"

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den üzen paylaşım! "Anneme kavuşmak istiyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 13:41
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ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin ölümünden sonra büyük bir acı yaşadı. Hayatına devam etmekte zorlanan Anjelik'ten acı dolu bir paylaşım geldi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den üzen paylaşım! "Anneme kavuşmak istiyorum"

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi uzun süre ülkeye gelememişti.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Anjelik Calvin annesinin ölümünden sonra, “O hissetti. Dedi kızım ben ölürsem beni Türkiye'ye göm dedi. Beni burada bırakma dedi bana, hissetti bana yavrum ben öleceğim galiba dedi. Bende; anne ne biçim konuşuyorsun, hastaneye gidelim. Benim basiretim bağlandı. Vicdan azabı çekiyorum. Bunu da herkes bilsin. Ben nasıl onu dinledim de, hastaneye götürmedim" demişti.

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Annesi Ahu Tuğba’yı, 2 ay önce kaybeden Anjelik annesini kaybından sonra toparlanamadı.

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Bir paylaşım yapan Ahu Tuğba'nın kızı paylaşımında: “Anne çok acı çekiyorum, derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Kalbim ağrıyor. Anneme kavuşmak istiyorum Rabbim" dedi.

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Ahu Tuğba
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