Ahu Tuğba'nın ölümü sonrası Adnan Oktar ile fotoğrafı yeniden gündem oldu! "Ben kimsenin kediciği olmam"

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve ileri derece Koah hastası olan Ahu Tuğba'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Ölümü sonrası Ahu Tuğba'nın açıklamaları da yeniden gündeme geliyor. Onlardan biri de Ahu Tuğba'nın bir dönem Adnan Oktar ile verdiği poz oldu.

Ses sanatçısı Onur Akay'a konuşan Ahu Tuğba o günü Adnan Oktar'a operasyon düzenlendiği günlerde anlatmıştı.

Ahu Tuğba açıklamasında "Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet gazetesine çağırdı. 'Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var' dediler. Sana, 'Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel' deseler gitmez misin?" demişti.

"BAŞÖRTÜNÜ TAK YAN ODAYA GEÇ"

Yeşilçam'ın yıldızı devamında ise şunları söylemiştii:

"Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, 'Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir' dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, 'Hoca yanda' dedi. Bende, 'Ne hocası' dedim. 'Başörtünü tak, yan odaya geç' dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum."

Ahu Tuğba o dönem kedicik yorumlarına da "Ben kimsenin kediciği olmam" diyerek yanıt vermişti.