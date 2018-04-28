MAGAZİN

Ahu Yağtu transparanıyla beğeni topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Hakan Yıldırım, önceki akşam defile düzenledi. Ahu Yağtu geceye tek katıldı.

Hakan Yıldırım defilesine katılan Ahu Yağtukıyafet tercihiyle dikkat çekti. Son dönemde kaçamaklarıyla gündeme gelen Ahu Yağtu gecenin en şıkları arasındaydı...

Transparan Ahu

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Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Ahu Yağtu geceye tek katıldı.
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Alışveriş tutkusuyla ilgili Yağtu, “Genelde ayakkabı alıyorum. Kaç çift ayakkabım var sayamadım, bilmiyorum” dedi.
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Asmalımescit’te geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Yağtu, aşk sorularına ise “Her zaman olduğu gibi arkadaşımla görüntülediniz. Ben alıştım bu haberlere. Saygı duyulmasını istiyorum sadece.
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Hayatımda aşk yok. Böyle bir şey olsa saklamam” açıklamasını yaptı.
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Ahu Yağtu transparan

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