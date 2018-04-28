Ahu Yağtu transparanıyla beğeni topladı

Hakan Yıldırım defilesine katılan Ahu Yağtukıyafet tercihiyle dikkat çekti. Son dönemde kaçamaklarıyla gündeme gelen Ahu Yağtu gecenin en şıkları arasındaydı...
Transparan Ahu
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Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Ahu Yağtu geceye tek katıldı.
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Alışveriş tutkusuyla ilgili Yağtu, “Genelde ayakkabı alıyorum. Kaç çift ayakkabım var sayamadım, bilmiyorum” dedi.
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Asmalımescit’te geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Yağtu, aşk sorularına ise “Her zaman olduğu gibi arkadaşımla görüntülediniz. Ben alıştım bu haberlere. Saygı duyulmasını istiyorum sadece.
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Hayatımda aşk yok. Böyle bir şey olsa saklamam” açıklamasını yaptı.
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