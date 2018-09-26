Ahvaz'daki duman nefes almayı zorlaştırıyor

İSTANBUL (AA) - İran'da terör saldırısıyla gündeme gelen Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti, Hurul Azim Sulak Alanı bölgesindeki sazlığın yanması nedeniyle hava kirliliği sorunu yaşıyor.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Irak-İran sınırındaki Hurul Azim Sulak Alanı bölgesindeki sazlığın yanması nedeniyle meydana gelen duman, Ahvaz kenti sakinlerinin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor.

Huzistan eyaleti Çevre Müdür Yardımcısı Adil Mevla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hurul Azim sazlığının Irak tarafındaki bölgelerde aralıklarla çıkan yangının Ahvaz'ı etkilediğini söyledi.

Mevla, "Ateş, Irak tarafında bazı bölgelerde hala söndürülemedi. Bu bölgelerdeki ateşin canlanmasıyla yangın tekrar başlıyor." dedi.

Mevla, yangının Irak tarafındaki sazlığın kuru bölgelerinin tamamen bitimine kadar devam edebileceğini kaydetti.

Söz konusu sazlıkta çıkan yangının yaklaşık 2 aydan bu yana aralıklarla devam ettiği ve Ahvaz kentindeki sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği ifade ediliyor.

Arapça'da "büyük sulak alan" anlamına gelen Hurul Azim, İran-Irak sınırında 118 bin hektar alanı kaplıyor. Söz konusu alanın yaklaşık üçte biri İran topraklarında yer alıyor. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle Hurul Azim'in daraldığı ve kuru bölgelerin arttığı belirtiliyor.

