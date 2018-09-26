HABER

Ahvaz'daki duman nefes almayı zorlaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

İran'da terör olayıyla gündeme gelen Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti, Hurul Azim Sulak Alanı bölgesindeki sazlığın yanması nedeniyle hava kirliliği sorunu yaşıyor

İSTANBUL (AA) - İran'da terör saldırısıyla gündeme gelen Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti, Hurul Azim Sulak Alanı bölgesindeki sazlığın yanması nedeniyle hava kirliliği sorunu yaşıyor.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Irak-İran sınırındaki Hurul Azim Sulak Alanı bölgesindeki sazlığın yanması nedeniyle meydana gelen duman, Ahvaz kenti sakinlerinin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor.

Huzistan eyaleti Çevre Müdür Yardımcısı Adil Mevla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hurul Azim sazlığının Irak tarafındaki bölgelerde aralıklarla çıkan yangının Ahvaz'ı etkilediğini söyledi.

Mevla, "Ateş, Irak tarafında bazı bölgelerde hala söndürülemedi. Bu bölgelerdeki ateşin canlanmasıyla yangın tekrar başlıyor." dedi.

Mevla, yangının Irak tarafındaki sazlığın kuru bölgelerinin tamamen bitimine kadar devam edebileceğini kaydetti.

Söz konusu sazlıkta çıkan yangının yaklaşık 2 aydan bu yana aralıklarla devam ettiği ve Ahvaz kentindeki sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği ifade ediliyor.

Arapça'da "büyük sulak alan" anlamına gelen Hurul Azim, İran-Irak sınırında 118 bin hektar alanı kaplıyor. Söz konusu alanın yaklaşık üçte biri İran topraklarında yer alıyor. Son yıllardaki kuraklık nedeniyle Hurul Azim'in daraldığı ve kuru bölgelerin arttığı belirtiliyor.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Kurtulmuş: ABD menşeli saldırıyla kur operasyonları başlatıldıKurtulmuş: ABD menşeli saldırıyla kur operasyonları başlatıldı
MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazlaMHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hurul Azim Sulak Alanı Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti İRAN

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.