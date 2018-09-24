"Ahvaz'daki saldırıda güvenlik zafiyeti var"

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Ahvaz'da İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen töreni hedef alan saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi.

Asriran haber sitesine konuşan Felahatpişe, "Güvenlik zafiyeti nedeniyle teröristler böyle bir eylemi gerçekleştirebildiler." dedi.

Töreni düzenleyen birimlerin olaydaki sorumluğuna işaret eden Felahatpişe, "Hiçbir zaman tören alanına 8-10 metre uzaklıkta silahlı kişiler konuşlanıp günahsız insanlara kurşun sıkmamalıydı. Töreni düzenleyen birimler olaydan sorumludur ve cevap vermeleri gerekir. Fakat bu konuda da bazı zafiyetlerimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

