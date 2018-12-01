AI tarafında iddialı Helio P90 geliyor

Akıllı telefon pazarının geneline baktığımızda, yonga seti tarafında iki üç ismin sivrildiğini görüyoruz. Bilindiği üzere Apple, Huawei ve Samsung kendi yonga setlerini tasarlıyorlar. Bu üç isim haricindeki üreticiler ise yonga seti için Qualcomm ya da MediaTek’in kapısını çalıyor.

Qualcomm bu sektörde açık ara lider durumda diyebiliriz. Bu durumun temel nedeni ise MediaTek yonga setlerinin çok fazla tercih edilmemesi. Çünkü MediaTek’in yonga setleri performans anlamında Qualcomm logosu taşıyan yonga setlerinin hayli gerisinde kalıyor. Bu durum her ne kadar fiyatlara yansıtılıyor olsa da kullanıcılarda MTK yonga setlerine karşı bir ön yargı mevcut.

Fakat tüm bu olumsuz hava Tayvan merkezli şirketin iddialı ürünler üretmesine engel teşkil etmiyor. MediaTek’in şu aralar üzerinde çalıştığı HelioP90, özellikle AI performansıyla ön plana çıkacak.

Hali hazırda P80 yonga setinin bile AI performansı muazzamdı. Bu durumda Helio P90’nın AI testlerinde Snapdragon 8150’nin üzerine çıkması bizler için şaşırtıcı olmayacaktır.

Henüz Helio P90 kullanacak olan telefonlar netleşmiş değil. Fakat bu yonga setinin 2019’da satışa sunulacak olan pek çok orta menzil telefonda kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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