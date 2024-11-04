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  4. AI Tomorrow Summit London 5 Kasım’da Londra'da gerçekleşecek

AI Tomorrow Summit London 5 Kasım’da Londra'da gerçekleşecek

04.11.2024 09:11
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Yapay zeka dünyasındaki etkinliklerden biri olan AI Tomorrow Summit London, 5 Kasım’da İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

AI Tomorrow Summit London 5 Kasım’da Londra'da gerçekleşecek

İngiltere'nin başkenti Londra, AI Tomorrow Summit London’a ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği ile gerçekleştirilen zirvede, alanında duayen isimler konuk edilecek.

AIPA (Yapay Zeka Politikaları Derneği - Artificial Intelligence Policies Association) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AI Tomorrow Summit London'a katılacak önemli isimler arasında.

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Yapay zekanın derinlemesine ele alınmasının beklendiği AI Tomorrow Summit London, 5 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra’da gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Ebubekir Şahin
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