Ai Weiwei: Çin Hong Kong'daki göstericilere blöf yapıyor

Çinli sanatçı, Pekin'in göstericilere yönelik uyarıları ile blöf yaptığını savundu.Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei Hong Kong'da yaşanan gösterilere ilişkin Deutsche Welle'ye yaptığı değerlendirmede hükümeti müzakereler için alan bırakmamakla eleştirdi.

Hong Kong'da yönetimin Çin'in etkisi altında olduğunu söyleyen Ai Weiwei, "Onlar merkezi hükümetin bir parçası. Merkezi hükümeti dinliyorlar. Müzakere için alan bırakmayı istediklerini düşünmüyorum. Gösterilerin bu kadar uzun sürmesi ve Hong Kong'un istikrarı, ticareti ve gündelik hayatına bu kadar zarar vermesi de bu nedenden" diye konuştu.

Gösteriler sonucu çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ai Weiwei, "Hong Kong hükümeti bu durumu önemsemiyor. Sorunu çözmek için gerçekte bir tartışma ortamı hazırlamadılar" dedi.

"Çin blöf yapıyor"

Gösterilere ilişkin Çin'den gelen, "Eylemciler Çin'in gücünü hafife almamalı" açıklamasını da değerlendiren Ai Weiwei, bu yorumun Pekin'in nasıl bir hükümet olduğunu gösterdiğini söyledi. DW'ye konuşan Ai Weiwei, "Sesi çıkan herkese karşı aynı tonu kullanıyorlar. Bu çok karmaşık bir durum ve bence şimdi blöf yapıyorlar" dedi.