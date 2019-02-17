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AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti.

AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti

Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti. Türkiye, stratejik öneme sahip dönem başkanlığı süresince, AB ve Akdeniz ülkelerine göç ve terör konuları başta olmak üzere yapılacak uluslarası çalışmalara katkı sağlayacak.
Almanya’nın Strasbourg kentinde iki gün boyunca gerçekleşen Akdeniz için Birlik Parlamenterler Asamblesi (AİBPA) toplantısının dönem Başkanı Türkiye oldu. Türkiye’nin AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığında temsil edilen heyette ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı yer aldı. İki gün süren toplantıların sonunda açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, şunları söyledi:
"AİBPA Türkiye heyeti olarak iki gündür bulunduğumuz Strasbourg’taki toplantılarda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Türkiye için son derece önemli olan AİBPA dönem başkanlığını, toplantıda bulunan diğer ülkelerin parlamenterlerinin büyük bir teveccühü ve alkışıyla almış bulunuyoruz. Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde ne denli büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah Türkiye’nin başkanlığındaki bu süreçte bugüne kadar yapılan çalışmaların çok daha ileriyle gitmesini sağlayacağız. Türkiye’nin dönem başkanlığı süresince özellikle terör ve göç konularında ülkemizin deneyim ve tecrübelerini AB ve Akdeniz ülkelerindeki meslektaşlarımızla daha yakından paylaşacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.”
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, toplantıların sonunda yaptığı açıklamada Türkiye’nin dönem başkanlığını oldukça stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“Bugün Türkiye ve TBMM için son derece anlamlı bir gün. AİBPA Dönem Başkanlığı Türkiye’ye geçti. Ben, iki gün boyunca süren toplantılara adeta damgasını vuran heyet Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım’a teşekkür ediyorum. Türkiye’nin dönem başkanlığındaki süre boyunca Akdeniz tarihte olduğu gibi barış, istikrar ve kardeşliğin bölgesi olur. Diliyorum ki Akdeniz, barış ve kardeşlik denizi olur.”

AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti

AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti

AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti

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