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'Aidat' kavgasında, 11 aylık borcun ödenmediği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:17 | Son Güncelleme

ANKARA'da, aidat yüzünden çıkan kavganın taraflarından apartman yöneticisi Lütfi Şimşek ve ailesi, komşuları İkbal Nur T.'yi (27) suçladı.

ANKARA'da, aidat yüzünden çıkan kavganın taraflarından apartman yöneticisi Lütfi Şimşek ve ailesi, komşuları İkbal Nur T.'yi (27) suçladı. Aile bireyleri, İkbal Nur T.'nin, yöneticinin eşi Kezban Şimşek'in yüzüne yumruk atıp, saçını çekerek, kavga başlattığını öne sürdü. Lütfi Şimşek, ayrıca İkbal Nur T.'nin, 50 liralık apartman aidatını 11 aydır ödemediğini iddia etti.

Keçiören ilçesinde oturan, resim öğretmenliği mezunu ve branşında atama bekleyen İkbal Nur T., 17 Ekim akşamı, iddiaya göre, köpeğini gezdirmeye çıkardı. İkbal Nur T., evine dönerken, binanın girişinde, apartman yöneticisi Lütfi Şimşek ve ailesiyle aidat konusunda tartıştı. Lütfi Şimşek ve o sırada yanında bulanan eşi ile yakınları, İkbal Nur T.'ye saldırdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda İkbal Nur T., aldığı darbelerle yere düştü. Genç kadın, yerde saçından tutulup, tekme tokat dövüldü. Olayın ardından İkbal Nur T., hastaneden aldığı darp raporu ile polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Polis, Lütfi Şimşek, eşi ve kavgaya karışan diğer yakınlarının da ifadesine başvurdu.

'KAVGAYI İKBAL NUR BAŞLATTI'

Apartman yöneticisi Lütfi Şimşek ve ailesi de kendilerini savundu. Yöneticinin eşi Kezban Şimşek, olay gecesi evine misafir gelen oğlu Sıddık Şimşek ve ailesini yolcu etmek için dışarı çıktıklarını, bu sırada apartmanın giriş kapısı önünde karşılaştıkları İkbal Nur T.'den, eşinin aidat borcunu istediğini söyledi. İkbal Nur T.'nin önce hakaret ettiğini ardından yüzüne yumruk atıp, saçını çektiğini ileri süren Kezban Şimşek, kavgayı başlatan bu anların, kör noktaya denk geldiği için güvenlik kamerasına yansımadığını iddia etti. Şimşek, "Yumruğuyla burnuma vurunca o anda gözüm karardı, ben kafamı eğince saçımı tuttu, çekmeye başladı. Hatta kapının ağzına getirdi, oğlum koştu, eşim koştu, bıraktırırken beni yatırdı, kendisi de düştü. Ondan sonra yalandan debelenmeye başladı. Darp raporu da yok, yalan söylüyor" dedi.

'11 AYLIK AİDAT BORCU ÖDENMEDİ' İDDİASI

Yönetici Lütfi Şimşek ise İkbal Nur T.'nin aylık 50 lira tutarındaki apartman aidatını 11 aydır ödemediğini öne sürerek, "1 aylık aidat için komşu, komşuyla kötü olur mu? 1 ay değil 11 aydır, bankanın dekontu bende. Hanımıma yumruk attı, saçını çekti, yere yatırdı. Biz, o kızımızı ellemedik bile. Hanımımın saçını bırakması için yere yatırıyoruz biz onu" dedi.

Eşiyle birlikte İkbal Nur T.'den şikayetçi olduklarını kaydeden Lütfi Şimşek, ailesinden kimseye ulaşamadığı için aidat borcunu genç kadından istemek zorunda kaldığını söyledi.

'ANNEMİ BIRAKSIN, DİYE SAÇINI ÇEKTİM'

Yöneticinin oğlu Sıddık Şimşek de İkbal Nur T.'ye yumruk ya da tekme atmadığını, genç kadının, annesini saçından çekerek, yolda sürüklediğini öne sürdü. İkbal Nur T.'nin saçlarını, annesinin saçını bırakması için çekmek zorunda kaldığını söyleyen Sıddık Şimşek, "Kimse annesini o şekilde bırakmaz. Annemi kurtarmak için koştum, 'bırak' diye bağırıyorum, bırakmıyor. O sırada arbedede düştü. Tamam, ben de onun saçını çektim. Yere yattı, düştü, bırakmıyor. Ne tekmeleme var ne yumruklama var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Lütfi Şimşek ile röp
-Kezban Şimşek ile röp
-Sıddık Şimşek ile röp
-Detaylar
Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA) -

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