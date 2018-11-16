'Aidat ödenmediği için anaokulundan atıldı' iddiasına, MEB'den açıklama

ANKARA, (DHA)- MALATYA’da, okul aidatını ödeyemediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddiasına ilişkin MEB'den yapılan açıklamada, "Okul yöneticimiz ile öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu giderilmiş olup, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir" denildi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından söz konusu öğrenci velisine ilgili yönetmelik hatırlatılarak; anaokulu aidatının ödenmesi noktasında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bilgilendirme dışında hiçbir işlem yapılmamış olup, öğrencinin kaydının silinmesi söz konusu olmamıştır. Okul yöneticimiz ile öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu giderilmiş olup, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir."

