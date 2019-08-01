AID'nin Suriye'deki sağlık çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), 8 yıldır iç savaşın ve insani krizin yaşandığı Suriye'de, 140 kişinin dişini tedavi etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, önleyici sağlık hizmetleri kapsamında, temmuzda 2 diş hekimi, 1 acil servis hekimi ve 1 eczacı ile Azez bölgesindeki kamplarda ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 140 kişinin dişine dolgu yapıldı.

Bölgedeki çalışmalar, sünnet organizasyonları ve göz sağlığı taramaları şeklinde sürdürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AID Konya Temsilcisi Diş Hekimi Mustafa Necati Özkan, insani ve İslami değerlerden yola çıktıklarını ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu coğrafyalarda ve afet bölgelerinde yaşayan insanların yanında olmayı kendisine görev edinen bir gönüllü kervanı olduklarını anlattı.

AID Konya Şubesi olarak; Azez bölgesinde ve çevresindeki mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli kardeşlerinin yaralarına merhem olmak amacıyla "Suriye çadır kamplarına sağlık ekibi gönderme" projesini başlattıklarını aktaran Özkan, sahada kendilerine destek veren İHH İnsani Yardım Vakfı'na da teşekkür etti.

