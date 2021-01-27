AIDS bulaşma yolları neler? Bu belirtilere dikkat: 1 ayda 10 kilo kaybettiriyor!

AIDS, insan bağışıklık sistemini etkiler ve bağışıklık sistemini en alt düzeye indirir. Buna bağlı olarak, insanlar dışarıdan gelen etkilere maruz kaldığı zaman, direnci tamamen düşmektedir. Kolaylıkla hastalanıp, enfeksiyonlara açık hale gelmektedir. Hem kansere, hem de enfeksiyonlara karşı dayanıklılığı en alt düzeye inmektedir.

AIDS bulaşma yollarını 3 temel başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan bir tanesi ve çoğunlukla olanı, yüzde 80-85 oranında cinsel temas ile bulaşmaktadır. Korunmasız ilişkilerden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle üzerinde durulması gereken bir noktadır.

İkinci olarak kan ürünlerinin transferi nedeniyle olmaktadır. İlaç bağımlıları, uygun olmayan yerlerde dövme yapılması, cerrahi işlemlerde gerekli antiseptik yapılmaması vasıtasıyla yani kan temasıyla da AIDS virüsü bulaşmaktadır.

Son olarak önemli bir bulaşma yolu ise, gebelerde annelerden çocuğa geçme şeklindedir. Bu da genel popülasyon içerisinde, yüzde 3-5 aralığını oluşturmaktadır.

AIDS BELİRTİLERİ NELERDİR?

AIDS'in en başta belirtisi yorgunluk ve halsizliktir. Genellikle bunun neden olduğu ortaya çıkmamaktadır. Hasta son 1 ay içerisinde yaklaşık 10 kilo civarında kilo verebilirler. Bazı durumlarda bir kaç ay kadar süren gece terlemeleri, ateşler bir enfeksiyon belirtisi olduğu konusunda uyarıcı olmalıdır. Daha ilerleyen durumlarda, vücut üzerinde gördüğümüz keskin sınırlı ve kırmızı morluklar vardır. Akciğer enfeksiyonlarına bağlı kronik öksürükler karşımıza çıkabilir.