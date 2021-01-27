AIDS bulaşma yolları neler? Bu belirtilere dikkat: 1 ayda 10 kilo kaybettiriyor!

AIDS, insan bağışıklık sistemini etkiler ve bağışıklık sistemini en alt düzeye indirir. Buna bağlı olarak, insanlar dışarıdan gelen etkilere maruz kaldığı zaman, direnci tamamen düşmektedir. Kolaylıkla hastalanıp, enfeksiyonlara açık hale gelmektedir. Hem kansere, hem de enfeksiyonlara karşı dayanıklılığı en alt düzeye inmektedir.
AIDS bulaşma yollarını 3 temel başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan bir tanesi ve çoğunlukla olanı, yüzde 80-85 oranında cinsel temas ile bulaşmaktadır. Korunmasız ilişkilerden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle üzerinde durulması gereken bir noktadır.
İkinci olarak kan ürünlerinin transferi nedeniyle olmaktadır. İlaç bağımlıları, uygun olmayan yerlerde dövme yapılması, cerrahi işlemlerde gerekli antiseptik yapılmaması vasıtasıyla yani kan temasıyla da AIDS virüsü bulaşmaktadır.
Son olarak önemli bir bulaşma yolu ise, gebelerde annelerden çocuğa geçme şeklindedir. Bu da genel popülasyon içerisinde, yüzde 3-5 aralığını oluşturmaktadır.
AIDS'in en başta belirtisi yorgunluk ve halsizliktir. Genellikle bunun neden olduğu ortaya çıkmamaktadır. Hasta son 1 ay içerisinde yaklaşık 10 kilo civarında kilo verebilirler. Bazı durumlarda bir kaç ay kadar süren gece terlemeleri, ateşler bir enfeksiyon belirtisi olduğu konusunda uyarıcı olmalıdır. Daha ilerleyen durumlarda, vücut üzerinde gördüğümüz keskin sınırlı ve kırmızı morluklar vardır. Akciğer enfeksiyonlarına bağlı kronik öksürükler karşımıza çıkabilir.
Nedeni belirli olmayan görme kayıpları ya da görme bozuklukları olabilir. Bütün bunlar AIDS'in belirtileri olarak kabul edilebilecek belirtilerdir.
AIDS, DNA kökenli bir rektrovirüstür. Bu nedenden dolayı da, bugün için AIDS tedavisinde temel nokta, anti virütik ilaçların kullanılmasıdır. Tedaviden önemli olan korunmadır. Cinsel ilişkiler sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.
AIDS'in henüz bir aşısı bulunamamıştır. Bu nedenden dolayı tedavi iki türlü olmaktadır. Birincisi virüsün etkinliğini bastıracak ilaçların kullanılmasıdır. Çeşitli ilaçlar kombine edilerek, hastanın yaşam konforu arttırılmaya çalışılır.
Bir de AIDS'le beraber ilerleyen enfeksiyonlarla mücadele etmek gerekebilir. Hastanın yaşam konforunu arttırmak için, bu enfeksiyonların baskılanması ve hastanın bağışıklık durumunun arttırılması önemlidir. Bu ilaçlar kesin tedavi sağlamayabilirler. Ama oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu da AIDS kaynaklı ölüm riskini her geçen gün azaltmaktadır.
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