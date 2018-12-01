AIDS geri mi dönüyor? AIDS virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu sekreteri Doç.Dr. Filiz Canpolat "Ülkemizde AIDS son 6 yılda 4 kat artmıştır. En çok 25-35 yaş aralığında görülen AIDS için hemen önlem alınmaz ise giderek artan ve halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir sorun olacaktır" dedi.

AIDS EN SIK CİNSEL TEMASLA BULAŞIR

Korunmasız ve riskli cinsel temas dünyada ve ülkemizde en önemli bulaş yoludur. (%49.8). Çok eşlilik ve sık eş değiştirme risk faktörleri arasındadır. Bu nedenle HIV virüsünden korunmada en basit ve güvenli yol cinsel ilişki esnasında kondom kullanımı ve tek eşliliktir. Diğer bulaşma yolları (% 1.4) ortak enjektör ile damar içi uyuşturucu kullanımı , kan transfüzyonu, sağlık çalışanlarına kazara iğne batması sonucu kan bulaşması ve nadiren anneden bebeğe doğum ya da emzirme sırasında bulaşma şeklindedir. % 47,8’inin ise bulaş yolunun bilinmediği belirtilmiştir.

Ayrıca diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (Gonore, klamidyal enfeksiyon,sifiliz ve herpes genitalis) da HIV geçişini 3-25 misli arttırmaktadır. Bu nedenlebu hastalıkların da eş zamanlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.