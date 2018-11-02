HABER

AIDS tedavisinde "propolis" şifası

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesinden bir grup akademisyenin TÜBİTAK'ın da desteğiyle yürüttüğü ve 3 yılda tamamlanması planlanan araştırmanın ilk sonucu olarak propolisin, AIDS tedavisinde kullanımının ümit verici olduğu tespit edildi - Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ali Osman Beldüz: "Propolisin AIDS hastalığındaki kilit enzimi inhibe ettiğini ön denemelerimizde bulduk. Bunun üzerine TÜBİTAK'a bir proje sunduk ve desteklendi. Şimdi denemelerimiz daha ileri aşamaya gitti" - Proje ortaklarından Doç. Dr. Oktay Yıldız: "Projemizin ilk sonucu olarak propolisin, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün vücut içerisinde çoğalmasına neden olan enzimi bloke edebildiğini ve bunun da aslında AIDS tedavisi için önemli bir ışık olabileceğini tespit ettik"

MELTEM YILMAZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerince yapılan araştırmada, propolisin AIDS tedavisinde kullanımının ümit verici sonuçlara ulaştığı bildirildi.

KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Beldüz yürütücülüğünde, Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Doç. Dr. Oktay Yıldız, Doç. Dr. Halil İbrahim Güler ile Doktor Öğretim Üyesi Serap Pektaş'tan oluşan ekip, arıların bitkilerden üreterek kovan içi temizlik ve kovanın yalıtımında kullandıkları, insanların da sağlık için tükettiği propolisin AIDS üzerindeki etkisini araştırdı.

TÜBİTAK'ın da desteğiyle yaklaşık 3 yılda tamamlanması planlanan araştırmanın ilk sonucu olarak, propolisin AIDS tedavisinde kullanımının ümit verici olduğu tespit edildi.

Doç. Dr. Oktay Yıldız tarafından "6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi"nde de sunulan ve halen devam eden çalışmada, arı ürünleri içerisinde yüksek antioksidan, antimikrobiyal ve antiviral etkisi bilinen propolisin sulu ekstraktlarının AIDS'e karşı etkisi ortaya kondu.

- "Amacımız bu hastalığın tedavisinde etken madde bulmaktır"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ali Osman Beldüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları ön denemelerde AIDS hastalığını yapan virüse karşı propolisin etken olduğunu gördüklerini söyledi.

AIDS hastalığını yapan virüsün HIV virüsü olduğunu belirten Beldüz, "Bu virüste kilit 'revers transkriptaz' dediğimiz bir enzim. Virüsün çoğalması için bu enzim kilit. Eğer bu enzimi durdurursanız virüs çoğalmaz. Biz propolisin AIDS hastalığındaki kilit enzimi inhibe ettiğini ön denemelerimizde bulduk. Bunun üzerine TÜBİTAK'a bir proje sunduk ve desteklendi. Şimdi denemelerimiz daha ileri aşamaya gitti. Şu an fraksiyonlarımızdaki bazı aktif maddelerin bu 'revers transkriptaz' dediğimiz enzimi inhibe ettiğini bulduk, şimdi bu maddeleri tespit etmeye, bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beldüz, projenin 6 aylık süresinin tamamlandığını belirterek, "Projemiz toplamda 3 yıllık süreyi kapsıyor. Bu sürede aktif maddeleri bulabileceğimizi ümit ediyoruz. Amacımız AIDS hastalığının tedavisinde etken madde bulmaktır. AIDS hastalığının bugün için tedavisi çok zor, hemen hemen mümkün değil. Proje kapsamında etken maddeyi bulduğumuz zaman hastalığın tedavisinde önemli bir aşama kaydedilecek ve virüsün çoğalması durdurulabilecek." dedi.

- "Çalışmalarımız güzel sonuçlara doğru gidiyor"

Proje ortaklarından Doç. Dr. Oktay Yıldız da propolisin önemine dikkati çekerek, çalışmanın detayları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanan propolislerin, ilk olarak özütlerini hazırladıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu özütleri suda, etanolde ve diğer değişik organik çözücüler içerisinde çözerek ortaya çıkarmış olduğumuz ekstraktların acaba hangilerinin HIV virüsünün çoğalmasına engel olabileceğiyle ilgili ön denemelerimizi yaptık. Projemizin ilk sonucu olarak AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün, vücut içerisinde çoğalmasına neden olan enzimi bloke edebildiğini ve bunun da aslında AIDS tedavisi için önemli bir ışık olabileceğini tespit ettik."

Doç. Dr. Oktay Yıldız, çalışmaların güzel sonuçlara doğru gittiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"HIV virüsünün insan vücuduna girdikten sonra temizlenmesi, vücuttan atılması şu an itibarıyla mümkün gözükmüyor ancak vücuda girdikten sonra bunun çoğalmasını bloke ettiğiniz takdirde kişinin yaşam süresini ve kalitesini en azından uzatabilirsiniz. Bizim çalışmamızda da amacımız bu propolis içerisindeki etken bileşenleri bir sonrası aşamada izole edip bunları fraksiyonlara ayırıp buradaki etken molekül ya da molekül gruplarının neler olduğunu tespit etmek, belki bizden sonra eczacılar ve tıp hekimlerine bu anlamda ileri aşamadaki klinik çalışmalara doğru giden yolda destek olmaktır."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kapalı anevrizma ameliyatları giderek yaygınlaşıyorKapalı anevrizma ameliyatları giderek yaygınlaşıyor
Obezite çocukluktan başlıyor!Obezite çocukluktan başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Teknik Üniversitesi propolis Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Limonlu suyun faydaları nelerdir? Limonlu su neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kornea nakli nedir? Kornea naklinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Kornea nakli nedir? Kornea naklinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Sık tekrarlayan arpacık sorununa yeni çözüm :IPL

Sık tekrarlayan arpacık sorununa yeni çözüm :IPL

Kapalı anevrizma ameliyatları giderek yaygınlaşıyor

Kapalı anevrizma ameliyatları giderek yaygınlaşıyor

Obezite çocukluktan başlıyor!

Obezite çocukluktan başlıyor!

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat!

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa dikkat!

Akciğer embolisi nedir? Akciğer embolisi belirtileri nelerdir?

Akciğer embolisi nedir? Akciğer embolisi belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.