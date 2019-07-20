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Aigai Antik Kenti'nde bulunan 3 bin mezar tarihe ışık tutacak

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı çalışmaları 'nekropolis' alanında başladı.

Aigai Antik Kenti'nde bulunan 3 bin mezar tarihe ışık tutacak

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı çalışmaları 'nekropolis' alanında başladı. Şimdiye kadar 1000 yıllık geçmişi olan 3 bin mezarın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.
Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti'nde 2019 yılı kazı çalışmaları 10 kişilik ekiple başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ve İlçe Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleşen kazı çalışmaları bu yıl, 3 bin mezarın tespit edildiği nekropolis alanında devam ediyor. Fransa, İtalya ve Almanya'dan da arkeologların katılımıyla gerçekleştirilen projede, mezarlarda ortaya çıkan kemik kalıntılarıyla tarihe ışık tutulacak.
3 BİN MEZAR BELGELENDİ
8 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarını 15 Eylül'e kadar sürdüreceklerini ifade eden Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, şunları söyledi:
"2014 yılında başladığımız mezarlık bölgesi olan 'nekropolis'te bu yıl da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentin mezarlık alanı, çok büyük bir bölgede hakimiyet sürüyor. Burada uluslararası bir proje gerçekleştirdik. Fransa'dan, İtalya ve Almanya'dan meslektaşlarımızın da katıldığı çok büyük bir çalışma var. Çalışmalarımız çok önemli sonuçlar doğurdu, yaklaşık 3 bine yakın mezar belgeledik. Burada 1000 yıl boyunca insanlar yaşamış. Bu süre boyunca ölen insanlar da kentin dışına gömülmüş. Fakat arazinin yapısı kayalık olduğu için üst üste gömülmemiş, yayılmak zorunda kalınmış. Yani kentin neredeyse 3 katı büyüklüğünde bir mezarlık alanı var. Şu an çalışamlarımız devam ediyor. Bu yıl burada yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Buradaki çalışmalar sonrasında belgelediğimiz mezarlık sayısı çok daha fazla olacak. 10 bin civarında mezar tespit edeceğimizi düşünüyoruz."

FOTOĞRAFLI

Aigai Antik Kenti'nde bulunan 3 bin mezar tarihe ışık tutacakAigai Antik Kenti'nde bulunan 3 bin mezar tarihe ışık tutacakAigai Antik Kenti'nde bulunan 3 bin mezar tarihe ışık tutacakAigai Antik Kenti'nde bulunan 3 bin mezar tarihe ışık tutacak

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