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Aigai Antik Kenti'nde kaçak kazıya suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Aigai Antik Kenti'nde kaçak kazıya suçüstü

MANİSA (AA) - Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı olan Aigai Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, kaya mezarlardan birini kırmaya çalışan iki kişiyi tespit etti. Jandarmayı fark edince ormanlık alana kaçan şüpheliler kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan H.B ve H.D, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan olay yerinde hilti, kazma, kürek, kırıcı murç, çapa ve çekiç gibi el aletleri de bulundu.

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Aigai antik kent gözaltı Izinsiz kazı kepçe Suçüstü

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