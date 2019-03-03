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Aigai antik kentinde kaçak kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Aigai antik kentinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından kaçmak istedikleri sırada suç aletleriyle birlikte yakalandı.Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuntdağ Köseler Mahallesi’nde bulunan ve 12 Aiol kentinden biri olan Aigai antik kentindeki alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Aigai antik kentinde kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Aigai antik kentinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından kaçmak istedikleri sırada suç aletleriyle birlikte yakalandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuntdağ Köseler Mahallesi’nde bulunan ve 12 Aiol kentinden biri olan Aigai antik kentindeki alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1’inci derece sit alanında dedektör ile define arayan F.Ç. (43), A.B. (45), V.E. (41) ile D.B. (41) 45 C 1685 plakalı araçla kaçmak isterlerken suçüstü yakalandı. Zanlılarla birlikte, 2 adet toprak içi el dedektörü, 3 adet dedektör, 4 adet dedektör sinyal çubuğu, 4 adet çapa, 3 adet dedektör kulaklığı ile 1 adet dedektör kumandası ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Aigai antik kentinde kaçak kazıya suçüstü

Aigai antik kentinde kaçak kazıya suçüstü

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