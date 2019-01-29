AİHM, 2018’de en çok müracaat eden ülkeleri açıkladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2018’de kendilerine en çok müracaat eden ülkeleri açıkladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Guido Raimondi gerçekleştirdiği basın toplantısında, 2018 yılında AİHM’e en çok müracaat ülkeleri açıkladı. Raimondi, müracaatlarda ilk sırayı Rusya, ikinci sırayı Romanya ve üçüncü sırayı ise Ukrayna’nın aldığını söyledi.

Bununla birlikte, Raimondi, insan hakları konusunda yapılan başvuruların toplam sayısının 7 bin 267 olduğunu ifade etti.

"Türkiye yüzde 70’in içinde"

Guido Raimondi, Rusya, Romanya, Ukrayna, Türkiye, İtalya’nın şikayetlerinin, toplam şikayet sayısının yüzde 70’ini oluşturduğunu söyledi. Buna göre Türkiye, Rusya, Romanya, Ukrayna’dan sonra 4’üncü sırada yer alıyor.

"Ukrayna, kendi bütçesi kadar da borçlu"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi Anna Yudkovskaya, Kasım ayında yaptığı açıklamada, "Ukrayna’dan açılan davalarda alınan kararlara bağlı olarak ortaya çıkan borç, ülkenin kendi bütçesi kadar" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan şikayetlerin ise yüzde 12,9’unun Ukrayna’dan olduğu ifade edildi.

