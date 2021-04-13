AİHM Ahmet Altan davasında kararını açıkladı

Mahkeme, Altan'ın hükümeti devirmek istediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığına hükmetti.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ahmet Altan'ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı.

Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme buna karşılık, Altan'ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi.

Ankara Altan'a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödeyecek.

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