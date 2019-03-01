AİHM: Allianoi Antik Kenti'nde bilgi edinme hakkı ihlal edildi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve Yortanlı Barajı'nın suları altında kalan Allianoi Antik Kenti ile ilgili bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İzmir Barosu ve Allianoi Girişim Grubu, kararı basın toplantısıyla duyurdu. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, "Bu mücadeleyi sürdürenler unutulmayacak ama o tarihi dokuyu suyun altına gömenler de unutulmayacak" dedi.

Bergama yakınlarındaki 2 bin yıllık antik sağlık yurdu Allianoi, yıllarca süren mücadeleler ve açılan davalara rağmen, 2011 yılında Yortanlı Barajı'nın suları altında kaldı. Antik kentin korunmasına dair alınan birçok mahkeme kararı bulunmasına rağmen, İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Allianoi ören yerinin kumla örtülerek, baraj suları altına bırakılmasına kararı üzerine, su tutulmaya başlandı. Kurulun 8 Aralık 2010 tarihli bu kararının arından Allianoi sular altında kaldı. Allianoi'nin sular altında bırakılmasını onaylayan Koruma Kurulunun kararı öncesinde, Kurulun olası olumlu kararına müdahale niteliğinde olduğu öne sürülen toplantı tutanağına ulaşılmasının ise resmi makamlarca engellendiği iddia edildi. Bu süreçte Allianoi Girişim Grubu'nun bilgi gizleme işleminin iptali için yürüttüğü iç hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı, idari yargı süreci, davanın reddi kararıyla sonuçlandı. Konuyla ilgili başvuruyu da Anayasa Mahkemesi reddetti.

Tüm bu gelişmelerin sonucunda 2015 yılında yapılan AİHM başvurusu, 29 Ocak 2019 tarihinde verilen ihlal kararıyla noktalandı. AİHM, Yortanlı Barajı'nın suları altında kalan Allianoi Antik Kenti ile ilgili bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

'BURUK DA OLSA ZAFERDİR'

AİHM kararıyla ilgili İzmir Barosu ve Allianoi Girişim Grubu tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü Üstün Reainart, "Yıllar süren hukuk mücadelemizin sonunda AİHM, birkaç hafta önce çalışmalarımızın değerini tanıyan kararını açıkladı. Bu bizim için buruk da olsa bir zaferdir. Çünkü, Allianoi yok oldu. Ancak unutulmasını istemiyoruz. Allianoi çok önemli bir mücadeleydi. Aktivizmin hak olduğunu ve toplum aktivistinin bilgiye erişiminin hak olduğunu vurgulayan bu karar oldukça önemli bir karar. 2004 yılında bir araya gelerek oluşturduğuz Allianoi Girişim Grubu'nun mücadelesinde ne derece haklı olduğu, AİHM tarafından 2019 yılında verilen kararla bir kez daha tescillenmiştir" dedi.

'MÜCADELENİN BİR PARÇASI OLACAĞIZ'

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise "Bu mücadele, bir miras, aynı zamanda yaşadığımız dünyayı toplumu korumanın mücadelesi. Çok güzel bir örnek. Farklı meslek alanlarından birçok arkadaşımız 'Bu dünya bizim, yağmalatmayacağız' dedi. Hâlâ devam ediyorlar. Bu mücadeleyi sürdürenler unutulmayacak ama o tarihi dokuyu suyun altına gömenler de unutulmayacak. Tarih onları mahkum edecek. Mücadeleyi yürüten arkadaşlarımız önümüzü açacaklar; biz Baro olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Sonuna kadar bu mücadelenin bir parçası olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

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