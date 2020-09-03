AİHM Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Görüştü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunuyor. Ziyaretinin ilk gününde 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni'ne katılan ve burada bir konuşma yapan Spano daha sonra Beştepe’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. AİHM Başkanı, Erdoğan’la görüşmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan’la biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM Başkanı Robert Spano’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti” açıklaması yapıldı ve ziyaretten bir fotoğraf paylaşıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın ziyaretle ilgili açıklamasında ise Spano’yla Arslan arasındaki görüşmeye Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya ile Spano’ya eşlik eden AİHM hakimi Saadet Yüksel ve AİHM 2. Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı’nın da katıldıkları belirtildi.

Görüşmede Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Arslan, ziyaretin AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve işbirliğini geliştireceğine inandığını belirtirken AİHM Başkanı Spano’ya Anayasa Mahkemesi’nin çalışmalarına ve içtihatlarına ilişkin bilgi verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde; diyalog ve toplantıların, Anayasa Mahkemesi raportörlerinin AİHM’de görevlendirilmesinin ve Avrupa Konseyi’yle yürütülen Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkili İcrası Projesi’ne değindi.