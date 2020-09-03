AİHM Başkanı'na insan hakları uyarısı

İş insanı Osman Kavala’nın HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın AİHM’deki dava dosyalarına dikkat çeken Sancar, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala başvurularında Mahkemeniz Sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiş ve yargının siyasetin vesayeti altında olduğunu kabul etmiştir. Bu iki karara konu olan olaylar Türkiye'deki hukuk devleti ve insan hakları konusundaki sorunları tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır” dedi.

HDP’li Sancar, Spano'ya Türkiye’deki insan hakları sorunlarını gündeme getirme çağrısı yaptı. İHD ise “Sivil toplum kuruluşları ile de görüşün” dedi.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’nun bugün başlayan Türkiye ziyaretine tepkiler devam ediyor.

AİHM'nin 2019 istatistiklerine göre Türkiye, Rusya'dan sonra hakkında en çok dava başvurusu olan ülke. Bunun yanı sıra halen cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala davasında olduğu gibi, Türkiye AİHM'nin pek çok kararını uygulamıyor.

Mektubunda ayrıca OHAL döneminde akademisyen ve kamu görevlilerin hukuksuzca işlerinden olduğunu ifade eden Sancar, HDP üye ve vekillerinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığını söyledi. Sancar, "Türkiye'de bulunduğunuz dönemde muhatap olacağınız kamu yetkilileriyle yapacağınız görüşmelerde ya AİHM’in başkanı olarak bu değerlerin koruyucusu olduğunuzun mesajını verecek ya da bunları sistemli bir şekilde hiçe sayan bir taraf devletin yaptıklarını görmezden gelerek onaylamış olacaksınız” uyarısını yaptı. Ziyareti kapsamında İstanbul Üniversitesi'nin kendisine takdim etmesi beklenen fahri doktorayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

İHD: Sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşün

İnsan Hakları Derneği (İHD) de Spano'ya hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, AİHM Başkanı’nın Türkiye temasları sırasında sadece iktidar yetkilileri ile değil hukuk ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile de görüşmesi çağrısı yaptı. Mektupta, Spano’nun Türkiye'ye bu koşullar altında yapılacak bir ziyarette, sadece devlet kurumlarının muhatap alması ile ilgili, “Ziyaret, tüm bu olanlara göz yumduğunuz, onay verdiğiniz anlamına gelebilecektir. Bu durum, ziyaretiniz kapsamında konuşma yapacağınız kurumlar düşünüldüğünde daha da vahim bir hal almaktadır” ifadeleri yer aldı.