AİHM Başkanı'nın tartışmalı Türkiye ziyareti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano'nun 3-4 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde tartışma yarattı.

Ankara'daki temaslarında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmesi planlanan Spano'nun İstanbul'daki programında ise İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı alacağı törene katılması bekleniyor.

Ziyareti öncesinde Spano'ya çağrı yapan akademisyen ve gazeteciler, AİHM başkanından Türkiye'deki adil yargılanma, AİHM kararlarının uygulanması, ifade özgürlüğü gibi konuları gündeme getirmesini talep ederken, İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı alacak olmasını eleştirdi.

AİHM'nin 2019 istatistiklerine göre Rusya'dan sonra hakkında en çok dava başvurusu olan ülke Türkiye. Bunun yanı sıra cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında olduğu gibi, Türkiye AİHM'nin pek çok kararını uygulamıyor.

Eski AİHM yargıçlarından Rıza Türmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AİHM’in yeni başkanı, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, keyfi ve siyasi tutuklamaları, yargı bağımsızlığı sorunlarını söz konusu edecek mi, AİHM kararlarının neden uygulanmadığını sorgulayarak 'Bu ne biçim hukuk devleti' diyecek mi?" sorusunu yöneltti.