AİHM Büyük Dairesi Demirtaş Kararını Açıkladı

Büyük Daire'nin son kararıyla, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını içeren karar da kesinleşmiş oldu.

Büyük Daire, 18 Eylül 2019'da tarafların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen duruşmanın ardından dosya incelemesini de tamamlayarak nihai kararını açıkladı. Mahkeme, Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması için Türk hükümetinin gerekli tüm tedbirleri almasını" istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz makamı ve en üst yargı merci olan Büyük Daire, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve halen Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki davaya son noktayı koydu.

Ancak, bu sefer de Demirtaş hakkında 6-7 Ekim olayları soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilince, siyasetçinin tutukluluk hali devam etmişti.

Yüksek Mahkeme, 18 Eylül 2019'da Demirtaş'ın serbest bırakılması kararını verdi. Ankara hükümeti kararın tümüne, Demirtaş'ın avukatları da "tutukluluğun makul bir şüpheye dayandığı" ifadesine itiraz ederek, 19 Şubat 2020'de, kararı Büyük Daire'ye taşımıştı.

AİHM, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın politik nedenlerle hapiste tutulduklarının belirlendiğini ve tutukluluk süresinin uzun olmasının Demirtaş'ın meclisteki çalışmalarını ve diğer siyasi faaliyetlerde yer almasını engellediğini, bunun da, ifade, seçme ve seçilme hakkına aykırı olduğuna karar verdi. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHS'in ifade özgürlüğünü düzenleyen 4 ve 5 ve 10'uncu maddelerinin yanısıra, "tutukluluğun, muhalif görüşleri susturma amaçlı" kullanıldığı gerekçesiyle 18'inci maddesinin de ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHS'e imza atan Türkiye, bu kararın gereğini yerine getirmekle yükümlü. Ancak Kavala dosyasında olduğu gibi karara uymazsa, Türkiye'ye Kavala'nın serbest bırakılması için 1-2 Aralık'taki toplantısında "sert uyarıda" bulunan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş dosyasını da gündeme alacak.

