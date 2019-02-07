AİHM, Cizre davası başvurularını kabul edilemez buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015 ve 2016 yıllarında Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan iki ayrı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.
AİHM, Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan döneminde yaşanan hak ihlalleri iddialarına ilişkin iki başvuruyu reddetti. AİHM, başvurular hakkında Türkiye’deki iç hukuk yollarının tüketilmediği sonucuna varıldığını bu nedenle şikayetlerin kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Rusya: Korkunç sonuçları olur!
7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...