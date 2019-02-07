HABER

AİHM, Cizre davası başvurularını kabul edilemez buldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015 ve 2016 yıllarında Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan iki ayrı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.AİHM, Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan döneminde yaşanan hak ihlalleri iddialarına ilişkin iki başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015 ve 2016 yıllarında Cizre’de uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan iki ayrı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.
AİHM, Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan döneminde yaşanan hak ihlalleri iddialarına ilişkin iki başvuruyu reddetti. AİHM, başvurular hakkında Türkiye’deki iç hukuk yollarının tüketilmediği sonucuna varıldığını bu nedenle şikayetlerin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Nihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladıNihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladı
CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan olduCHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan oldu

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.