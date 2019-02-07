AİHM, Cizre'de sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili iki başvuruyu reddetti

Elçi, bir keresinde avluya düşen bir havan mermisiyle camlarının kırıldığını, bitişikteki kardeşine ait evin güvenlik güçleri tarafından ateşe verildiğini iddia etmiş, ailesi ve 40 kadar komşularıyla 2016 yılının Ocak ayında mahalleden göçmek zorunda kaldıklarını kaydetmişti.

Mahkeme, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin Cizre olaylarıyla ilgili başvuruları değerlendirmeyi sürdürdüğünü, başvurucuların Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir iç hukuk yolu olmaktan çıktığını öne sürdüklerini ancak bunu kanıtlayamadıklarını bildirdi.

AİHM; "Elçi Türkiye'ye karşı" başvurusuyla, beraber ele alınan "Ahmet Tunç ve diğerleri" ve "Tunç ve Yerbasan Türkiye'ye karşı" başvuruları hakkında "Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmediği" sonucuna vardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015 yılının Aralık ayında Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde hak ihlalleri iddiasıyla yapılan iki başvuruyu oybirliğiyle reddetti.

Ömer Elçi ve 15 diğer Cizreli 2015 yılında AİHM'e sokağa çıkma yasakları koşullarıyla ilgili acil başvuru yaparak, tedbir kararı alınmasını istemişler, mahkeme ise koşullar hakkında yeterli bilgi olmadığı gerekçesiyle bu başvuruyu da reddetmişti.

Elçi'nin daha önce sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak Mardin İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı "tedbir" başvurusu da kabul edilmemişti.

Anayasa Mahkemesi sokağa çıkma yasaklarının yasal olup olmadığı ve yaşam hakkının ihlal edilip edilmediği konusunu ise hala değerlendiriyor.

'Bağımsız yargı' tartışması

"Ahmet Tunç ve Diğerleri" ile "Tunç ve Yerbasan Türkiye'ye karşı" dosyalarıyla ilgili karar da AİHM tarafından aynı gerekçeyle geri çevrildi.

Başvurucuların, Türkiye'de sokağa çıkma yasakları sırasında "yetkililerce işlenen hak ihlalleri konusunda bir cezasızlık uygulaması bulunduğu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının zedelenmiş olduğu" iddiaları ile bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir hukuk yolu olmaktan çıktığı yolundaki itirazları ise kabul edilmedi.