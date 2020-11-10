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AİHM Cumhuriyet davasında Türkiye'yi mahkum etti

10.11.2020 13:07 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili kararını açıklayan AİHM, davacıların emniyet ve güvenlik haklarıyla ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM Cumhuriyet davasında Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "terör örgütü propagandası" yapmakla yargılanan Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarıyla ilgili davada kararını bugün açıkladı.

Kararda, davacıların emniyet ve güvenlik hakları ile ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmedildi.

Davacılara yönelik geçici gözaltı kararlarının "makul gerekçelere" dayanmadığı sonucuna varan AİHM, gazete ve yazarlarının "terör örgütü propagandası" yaptıklarına dair bir ipucu bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin 1'inci bendi ile, ifade özgürlüğüyle ilgili 10'uncu maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM, buna karşılık, Anayasa Mahkemesi'nin davacıların bireysel başvurularıyla ilgili davayı makul bir süre zarfında ele almadığı ve davacıların siyasi nedenlerle gözaltına alındıklarına ilişkin tezleri geri çevirdi.

Oy birliğiyle alınan karar gereği Ankara davacıların her birine on biner euro manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Ankara'nın karara olası itiraz için 3 ay süresi bulunuyor.

Kayhan Karaca/Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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