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AİHM Cumhuriyet Gazetesi Davasında Türkiye'yi Mahkum Etti

10.11.2020 14:40 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarının yargılanmasına ilişkin dava nedeniyle Türkiye’yi tazminata mahkûm etti

AİHM Cumhuriyet Gazetesi Davasında Türkiye'yi Mahkum Etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet gazetesi eski yönetici ve yazarlarının yargılanmasına ilişkin dava nedeniyle Türkiye’yi tazminata mahkûm etti.

Cumhuriyet gazetesinin 10 eski yazar ve yöneticisi Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Kadri Gürsel, Hacı Musa Kart, Önder Çelik, Turhan Günay, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz ve Bülent Utku'nun başvurusunu değerlendiren mahkeme, Kadri Gürsel ve Turhan Günay hariç 8 başvuruyu görüşerek karara bağladı.

Gürsel ve Günay'ın başvuruları hakkında da "Türkiye'de Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü ve kişi ve özgürlük haklarının ihlal edildiğine karar verdiği için başvurularının AİHM tarafından ele alınmadığı" belirtildi.

Her sanığa 16'şar bin Euro tazminat

Hak ihlaline uğradıkları iddiasıyla 2 Mart 2017'de AİHM'e başvuran, 10 Cumhuriyet çalışanının başvurusunu görüşen mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, ifade özgürlüğünü düzenleyen 10'uncu maddesi, kişisel özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5/1 maddesine aykırı fiilde bulunduğu gerekçesiyle, Türkiye'yi suçlu buldu. Mahkeme, 8 sanığa 16’şar bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Karar metninde "Mahkeme, özellikle başvuranların cezai olarak sorumlu tutuldukları müdahalelerin halihazırda bilinen gerçekler ve olaylara ilişkin kamuoyunda yapılan tartışmaların bir parçası olduğunu, geleneksel özgürlüklerin kullanımında analiz edildiklerini ve siyasi alanda şiddet kullanılmasını teşvik edecek hiçbir ifade içermediklerini kaydetmiştir. Başvuru sahiplerinin şiddet isteyen terör örgütlerinin yasadışı amaçlarına hizmet ettiklerine dair herhangi bir kanıt ya da belirti tespit edilmiştir. Bu nedenle AİHS'in 10'uncu maddesine aykırı davranıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Dosya incelemesinin ardından Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin suçlanması için "makul bir gerekçe olmadığının" da belirlendiği vurgulanan AİHM kararında "Sonuç olarak, mahkeme, ilgili 8 başvuranın, cezai bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul nedenlerin bulunmaması nedeniyle, Sözleşme'nin 5/ 1 maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir" ifadesine de yer verdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 çalışanı 31 Ekim 2016'da "PKK ve FETÖ terör örgütleri adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine gazetenin 10 çalışanı tutuklamaların haksız olduğunu savunarak 2 Mart 2017'de AİHM'e başvurmuştu.

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