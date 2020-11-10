AİHM Cumhuriyet Gazetesi Davasında Türkiye'yi Mahkum Etti

Gürsel ve Günay'ın başvuruları hakkında da "Türkiye'de Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü ve kişi ve özgürlük haklarının ihlal edildiğine karar verdiği için başvurularının AİHM tarafından ele alınmadığı" belirtildi.

Karar metninde "Mahkeme, özellikle başvuranların cezai olarak sorumlu tutuldukları müdahalelerin halihazırda bilinen gerçekler ve olaylara ilişkin kamuoyunda yapılan tartışmaların bir parçası olduğunu, geleneksel özgürlüklerin kullanımında analiz edildiklerini ve siyasi alanda şiddet kullanılmasını teşvik edecek hiçbir ifade içermediklerini kaydetmiştir. Başvuru sahiplerinin şiddet isteyen terör örgütlerinin yasadışı amaçlarına hizmet ettiklerine dair herhangi bir kanıt ya da belirti tespit edilmiştir. Bu nedenle AİHS'in 10'uncu maddesine aykırı davranıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Dosya incelemesinin ardından Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin suçlanması için "makul bir gerekçe olmadığının" da belirlendiği vurgulanan AİHM kararında "Sonuç olarak, mahkeme, ilgili 8 başvuranın, cezai bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul nedenlerin bulunmaması nedeniyle, Sözleşme'nin 5/ 1 maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir" ifadesine de yer verdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 çalışanı 31 Ekim 2016'da "PKK ve FETÖ terör örgütleri adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine gazetenin 10 çalışanı tutuklamaların haksız olduğunu savunarak 2 Mart 2017'de AİHM'e başvurmuştu.

