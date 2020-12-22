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AİHM: Demirtaş derhal serbest bırakılmalı

22.12.2020 18:07 | Son Güncelleme:
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik 2018'de verdiği karar Büyük Daire tarafından onandı.

AİHM Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasının Ankara için hukuksal bir yükümlülük olduğuna hükmetti.

AİHM, 2017'de gündemine taşınan Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili nihai kararını bugün açıkladı. Mahkeme, 20 Kasım 2018’de açıkladığı kararı serteştirerek, Ankara’ya AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğünü hatırlattı.

Gerekçeli kararda, Kasım 2018’de olduğu gibi, Demirtaş’ın tutukluluğu için öne sürülen gerekçelerin yetersiz olduğuna hükmedildi.

Demirtaş'ın hukuki değil, siyasi gerekçelerle tutuklu olduğu sonucuna varan AİHM, eski HDP liderinin seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine de hükmetti.

AİHM ayrıca, Demirtaş'ın bir parlamenter olarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna da vardı.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46'ncı maddesi gereği, Ankara'nın AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğünü hatırlatarak, karar yerine getirilmediği sürece Demirtaş'ın haklarının "sürekli ihlal" edilmiş sayılacağı uyarısında bulundu.

Karar gereği Ankara Demirtaş'a 3 bin 500 euro maddi ve 25 bin euro da manevi tazminatın yanı sıra 31 bin 900 euro mahkeme masrafı ödeyecek.

Ayrıntılar geliyor…

Kayhan Karaca/ Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

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